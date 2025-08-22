Gobierno Vasco realiza un nuevo traslado de malienses que viven en las calle de Vitoria a sus recursos habitacionales

Señala que "desde el 4 de agosto" se produce "un goteo continuo y constante" de personas procedentes de Mali a la capital alavesa

El Gobierno Vasco ha efectuado este viernes un nuevo traslado de un grupo de malienses que se encuentra viviendo en las calles de Vitoria-Gasteiz, a la espera de que se les conceda una cita para iniciar la tramitación de sus solicitudes de asilo, a sus recursos habitacionales.

Fuentes del Departamento de Políticas Sociales han explicado a Europa Press que el Ejecutivo Autonómico lleva actuando "desde principios del mes de agosto" para "dar cobijo en sus recursos" a estas personas que buscan refugio, debido al conflicto bélico que vive el país africano.

Un "apoyo" que realiza el Ejecutivo autonómico "en ayuda" a la administraciones que lo han requerido, caso primero del Ayuntamiento de Donostia y ahora el Consistorio gasteiztarra, con quien el Departamento trabaja "en estrecha colaboración las 24 horas los siete días a la semana", con el objetivo de "desaguar" la situación de malienses que viven en la calle, en las inmediaciones de la comisaría de la Policía Nacional en Betoño, en espera de poder tramitar sus solicitudes.

Según han indicado, el objetivo es "dar cobijo y un apoyo" a estas personas que se encuentran en situación de calle, mientras "esperan su primera cita" para poder tramitar sus peticiones de asilo.

Tras recordar que el Gobierno Vasco "no tiene competencia" en esta materia, ya que "los permisos de asilo los concede el Gobierno español", han destacado que el Ejecutivo actúa para "ayudar" a las administraciones locales y "ofrecer cobijo" a estas personas en "recursos gestionados por el Gobierno Vasco" y "gestionados por entidades del tercer sector".

"GOTEO CONSTANTE"

Sin concretar las cifras, el área de Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha asegurado que se está produciendo "un goteo continuo y constante" de llegada de personas malienses a la capital alavesa "desde el 4 de agosto", debido a un "efecto llamada", ya que circuló entre ellos una información de que en Vitoria-Gasteiz se conseguían los permisos de asilo con "mayor celeridad".

Aunque, en un primer momento, se indicó que serían trasladados a los servicios residenciales de Oñati y Tolosa en Gipuzkoa, el Gobierno Vasco no ha especificado las ubicaciones de los recursos de acogida que albergarán a los malienses trasladados.

Sí ha remarcado que se trata de "un apoyo, mientras esperan su primera cita", y ha señalado que los recursos de Oñati y Tolosa cuentan con un total de 135 plazas, en las que se da servicio a "muchas personas, no solo a los procedentes de Mali".

Asimismo, ha comentado que trabaja en "estrecha colaboración y coordinación" con el Consistorio de la capital alavesa y las organizaciones Zehar Errefuxiatuekin y Cruz Roja, para tratar de atender las necesidades de estas personas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz les ofrece "atención social" de mano del equipo de educadoras de calle, quienes "les visitan, acompañan y asesoran", y ha habilitado diversas instalaciones municipales para que puedan asearse durante el día.