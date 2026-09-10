El Gobierno Vasco reforzará la protección de los temporeros con mejores condiciones laborales y de alojamiento

VITORIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco reforzará la protección de los trabajadores temporeros con un nuevo plan centrado en garantizar unas mejores condiciones laborales y de alojamiento.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha presentado este jueves el 'VI Plan Integral de Atención a las Personas Trabajadoras Temporeras 2026-2030', un instrumento que da continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos años y que incorpora nuevas medidas para mejorar las condiciones de contratación, garantizar alojamientos adecuados y reforzar la atención a las personas que participan en las campañas agrícolas de Euskadi.

Barredo ha recordado que este plan "no parte de cero", sino que continúa un trabajo desarrollado a lo largo de años y que ha permitido "avanzar en la organización del temporerismo". No obstante, ha afirmado que ahora se da "un paso más para que las garantías lleguen a todas las personas y a todas las campañas".

"Queremos combinar control, prevención, alojamiento y atención social para que el temporerismo se desarrolle en Euskadi con todas las garantías", ha precisado.

En Euskadi están registrados 147 alojamientos para personas temporeras, con capacidad para 1.479 personas. Además, se han formalizado 1.781 contratos dentro del 'Programa de Temporerismo Agrario', con un total de 833 personas trabajadoras y 21.000 jornadas trabajadas. Dentro del programa se ha dado cobertura a 239 explotaciones agrarias.

El plan contempla intensificar las inspecciones durante las campañas, reforzar la coordinación institucional frente a redes de intermediación irregular, y prestar especial atención a estructuras que puedan operar de forma encubierta como empresas de servicios para facilitar contrataciones irregulares o utilizar documentación de otras personas.

'HUELLA SOCIAL'

El nuevo programa plantea también la creación de una 'huella social', una certificación que permita reconocer a las explotaciones y empresas que cumplen determinados criterios de buenas prácticas laborales y sociales. El objetivo es que el compromiso con unas condiciones dignas de contratación y alojamiento pueda convertirse también en un elemento de diferenciación positiva para las empresas.

El alojamiento constituye otro de los ejes prioritarios del nuevo plan. El Gobierno Vasco trabajará para reforzar la red de alojamientos colectivos municipales y reducir la dependencia de soluciones privadas, al tiempo que se mantendrán las ayudas destinadas a crear, adaptar y equipar alojamientos para personas temporeras.

El nuevo plan prevé además iniciar el proceso para actualizar la normativa sobre las condiciones mínimas de habitabilidad de los alojamientos destinados a trabajadores temporeros, incorporando un régimen específico de incumplimientos y sanciones.

Otra de las novedades será la elaboración de un plan de contingencia ante situaciones sobrevenidas que puedan dejar sin alojamiento a un grupo de trabajadores durante una campaña, con una red previamente identificada de plazas alternativas.

El tercer eje se centra en mejorar la atención durante la estancia en Euskadi. Entre las medidas previstas se encuentra el refuerzo de la información sobre derechos laborales, salud y prevención mediante la actualización del 'Libro de Acogida', que contará también con formatos digitales y una distribución adaptada a diferentes canales y colectivos.

El plan contempla, asimismo, protocolos específicos de prevención de riesgos laborales para las principales campañas agrícolas, con especial atención a tareas como la vendimia, la espergura, la recogida de guindilla, la manzana o la patata. Además, incorpora una atención específica a la incorporación y permanencia de las mujeres en el trabajo temporero, con seguimiento anual y el objetivo de duplicar su peso dentro del colectivo al final del periodo 2026- 2030.

También se estudiará la puesta en marcha de un programa específico de contratación en origen para Euskadi, en coordinación con el Gobierno de España, y se trabajará junto a Lanbide y entidades sociales para facilitar la incorporación al trabajo temporero de personas residentes que se encuentren en situación de desempleo.

El 'VI Plan Integral de Atención a las Personas Trabajadoras Temporeras' tendrá vigencia hasta 2030 y contará con un seguimiento anual a través de la mesa interinstitucional, que permitirá evaluar el grado de cumplimiento de las medidas y adaptar las actuaciones a las necesidades que vayan surgiendo en cada campaña y territorio.