El Gobierno Vasco retrasa del 18 al 25 de mayo la reapertura de las aulas

VITORIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha anunciado que se retrasa del 18 al 25 de mayo el proceso de reapertura de las aulas para "no tensionar" a la comunidad educativa porque existen "incertidumbres jurídicas" que el Ejecutivo central no acaba de "clarificar", ya que el estado de alarma inicial no contemplaba esta posibilidad, y posteriormente se estableció que debía negociarse con las comunidades autónomas.

"En el ámbito educativo, lo acordado con el Gobierno central no se ha traducido en una norma que concrete el alcance y contenido de los términos en los que la Comunidad autónoma pueda desarrollar su planteamiento específico", ha informado el portavoz del Ejecutivo Vasco, Josu Erkoreka, en una comparecencia de prensa.

Por ello, ha asegurado el Gobierno "no quiere tensionar" a la comunidad educativa, y considera que es "tensionarla hacer que, a partir del jueves, a las dos del mediodía, se mantenga una incertidumbre jurídica que el Gobierno central no acaba de clarificar".

Erkoreka ha precisado que no quieren "generar una tensión y una dificultad que se puede evitar" y, para evitarlo, consideran "oportuno y pertinente retrasar el calendario inicialmente establecido para el proceso de apertura de las aulas del 18 al 25 de mayo".

(Habrá ampliación)