Gobierno Vasco subvenciona con 9,17 millones de euros 116 proyectos a la promoción y desarrollo de zonas rurales

El Gobierno Vasco subvencionará con un total 9,17 millones de euros un total de 116 proyectos de ayuntamientos y juntas administrativas dedicadas a la promoción y desarrollo de las zonas rurales, dentro del programa Erein.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha hecho pública la resolución de las solicitudes de las entidades locales dentro del programa Erein 2025 para ayudas a la promoción y al desarrollo de las zonas rurales de Euskadi.

Son 116 las subvenciones concedidas a ayuntamientos y juntas administrativas de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, con una cuantía total que asciende a 9.170.052 euros, financiados íntegramente con Fondo Nacional Adicional.

Las ayudas están destinadas a proyectos de mejora de los servicios básicos e infraestructuras rurales, como la ampliación de redes de abastecimiento, la renovación de espacios públicos, la mejora de la eficiencia energética, la instalación de sistemas de telectura y digitalización de servicios, la adecuación de equipamientos comunitarios o actuaciones de regeneración urbana en el entorno rural.

Todas estas iniciativas buscan contribuir a reforzar la calidad de vida de las personas residentes en los núcleos rurales y a favorecer el desarrollo económico y social de estos territorios.

Según ha señalado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo Martín, "estas ayudas son una muestra del compromiso del Gobierno Vasco con la mejora de las condiciones de vida en el medio rural.

A través del programa Erein, ha subrayado que ayudan a que los municipios pequeños y las juntas administrativas puedan acometer proyectos que mejoran los servicios básicos, impulsan la sostenibilidad "y fortalecen la cohesión territorial de Euskadi".

En esta convocatoria se han presentado 247 solicitudes de ayuda, de las cuales 102 correspondieron al territorio histórico de Araba/Álava, 78 a Bizkaia y 67 a Gipuzkoa. Tras la fase de requerimiento de subsanación de solicitudes, se han contabilizado 25 desistimientos, ocho de ellos por no haber remitido la documentación completa solicitada en fase de subsanación y los 17 restantes tras haber presentado un escrito de renuncia.

De este modo, se han analizado 222 expedientes, de los que 116 han sido aprobados, con una inversión total subvencionable de 37.404.099,50 euros. Por su parte, 106 solicitudes han sido denegadas.