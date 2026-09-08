Gobierno Vasco subvencionará con 100.000 euros programas de prevención del juego patológico

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VITORIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes una convocatoria de subvenciones para 2026 destinada a entidades sin ánimo de lucro de Euskadi que desarrollen actividades de información, sensibilización y prevención universal del juego patológico, que contará con una dotación de 100.000 euros.

A través de esta convocatoria, la Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad apoyará proyectos orientados a detectar situaciones de vulnerabilidad frente al juego patológico, difundir las características del juego responsable, dar a conocer los indicadores y factores de riesgo asociados al juego problemático y advertir sobre los riesgos vinculados al uso de las nuevas tecnologías.

También podrán subvencionarse acciones que divulguen los recursos públicos y privados disponibles para prevenir estas conductas, según ha explicado el Departamento de Seguridad.

Los programas podrán dirigirse, entre otros colectivos, a personas menores de edad, jóvenes y adolescentes, familias y comunidad educativa y la convocatoria se circunscribe a actuaciones de prevención universal, información y sensibilización, por lo que no incluye iniciativas de carácter asistencial, terapéutico o rehabilitador.

MEDIA DE 5.000 PERSONAS

Esta línea de ayudas ha permitido impulsar en los últimos años charlas, talleres, intercambios de experiencias y materiales divulgativos en centros educativos, espacios juveniles, asociaciones y equipamientos socioculturales.

Estas actividades han alcanzado a una media de 5.000 personas por año y, ha destacado la Consejería, han contribuido a consolidar la colaboración entre entidades sociales, administraciones y centros educativos.