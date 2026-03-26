Gobierno Vasco trabaja en el Decreto para reformar la Ley de Juventud a fin de reforzar los controles en los campamentos

La consejera Nerea Melgosa - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha afirmado que el Ejecutivo Vasco trabaja en el Decreto para reformar la Ley de Juventud, a fin de reforzar los controles en campamentos de menores tras la polémica de Bernedo. Con él se pretende que las familias tengan "toda la seguridad de que sus niños y niñas van a los espacios seguros de tiempo libre, a pasárselo bien, a educarse y con monitores y monitoras que deben tener una determinada formación".

En declaraciones a los medios de comunicación en San Sebastián, Melgosa se ha referido al inicio este jueves en el Parlamento Vasco de la tramitación de la reforma de la Ley de Juventud de 2022, para afirmar que "es una pena desaprovechar una ocasión" hacerlo por "lectura única", lo que permitiría acelerar el proceso.

En este contexto, espera que los partidos lo hagan "bien", mientras que en el Gobierno Vasco trabaja en el Decreto. "Estamos cumpliendo, vamos con rigor nuestro calendario de trabajo y saldrá cuando va a salir", ha afirmado.

Además, ha destacado que, sobre todo, lo que van a hacer desde el Ejecutivo vasco es "tener en cuenta a que las familias tengan toda la seguridad que sus niños y niñas van a espacios seguros de tiempo libre, a pasárselo bien, a educarse y con los monitores y monitoras que deben tener una determinada formación", por lo cual "son dos caminos distintos, el Decreto y la Ley".