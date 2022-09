Gobierno vasco ha tramitado 457 progresiones de grado a presos, de las que 25, el 5%, fueron a presos vinculados a ETA

Defiende que ningún preso de ETA obtendrá "beneficio o perjuicio" en los centros penitenciarios vascos y que no hay "tratamientos colectivos"

ZABALLA (ÁLAVA), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha tramitado 457 progresiones de grado a presos, de las que 25, un 5%, han sido a presos vinculados a ETA, desde que asumió el 1 de octubre de 2022 la gestión de las prisiones vascas. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha insistido en que "no hay tratamientos colectivos" para los presos de ETA y que ningún preso "obtendrán beneficio o perjuicio alguno en los centros penitenciarios vascos sea de ETA o no".

La consejera ha precisado que los traslados se aceptan "por cuestiones de arraigo" y las progresiones de grado se aprueban basados en los informes de la correspondiente Junta de Tratamiento y de técnicos que trabajan a diario con cada persona presa.

En la jornada de trabajo 'Construyendo el modelo penitenciario de Euskadi' celebrada en el Centro penitenciario de Álava, en Zaballa, Artolazabal ha hecho referencia a los traslados y progresiones de grado de los presos de ETA.

Tras destacar la "repercusión mediática" que tienen los traslados y cambios de grado de estas personas, ha señalado "los intereses partidistas que pueden rodear a este colectivo de personas presas" y ha aclarado que no hay tratamientos colectivos.

"Voy a expresarme alto y claro. Ya no hay tratamientos colectivos. Ningún preso o presa obtendrá beneficio o perjuicio alguno en los centros penitenciarios vascos sea de ETA o no", ha insistido.

TRASLADOS POR ARRAIGO

Al respecto, ha subrayado que se aceptan los traslados "por cuestiones de arraigo, sean de ETA o no" y se rechazan aquellos que se entiende que no acreditan su arraigo, "sean de ETA o no".

"Todas las progresiones de grado se aprueban basándonos en los informes profesionales individualizados de la correspondiente Junta de Tratamiento y de las personas técnicas que trabajan día a día con cada persona presa; sea de ETA o no", ha reiterado.

Por ello, ha reprochado que se hable de "hoteles o resorts" subrayando que se trata de "centros Penitenciarios con profesionales que trabajan de manera individualizada con cada persona presa con el objetivo final de recuperarla y evitar reincidencias". "La sociedad en su conjunto se beneficiará de la resocialización de internos e internas", ha añadido.

