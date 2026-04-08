Gobierno Vasco traslada a los sindicatos que hay que "aunar esfuerzos" ante la "delicada" situación de Tubos Reunidos

Concentración de trabajadores de Tubos Reunidos durante la celebración de la reunión con el Departamento de Trabajo para abordar los asuntos relativos al ERE - Carlos González - Europa Press

VITORIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera vasca de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, ha planteado al Comité de Empresa de Tubos Reunidos que la compañía, que prevé la desaparición de 285 empleos en sus plantas de Laudio-Llodio y Trapagaran, "pasa por una situación muy delicada y se hace necesario aunar esfuerzos que permitan dar una salida a su viabilidad futura".

Pérez Barredo se ha reunido este miércoles con el Comité de Empresa de Tubos Reunidos con el fin de tratar las cuestiones laborales relacionadas con el conflicto que vive la compañía.

Durante la reunión, solicitada por el comité, los representantes de los trabajadores han sostenido que el cierre de la acería, así como la externalización de la logística, "no son admisibles para las personas trabajadoras", y han señalado que esta decisión "compromete la viabilidad futura de la empresa", según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Por ese motivo, han explicado a la viceconsejera que solicitan que la empresa "desista" del procedimiento del ERE y empiece una negociación a partir de la propuesta que hicieron a la dirección durante el periodo de consultas.

"ESTUDIO RIGUROSO"

La viceconsejería, por su parte, ha trasladado al comité el "compromiso" de la Inspección de Trabajo con "el estudio riguroso" del ERE presentado por la dirección, y se ha puesto a disposición de los representantes de los trabajadores para "poder solucionar el conflicto planteado a través de un acuerdo que permita el mantenimiento de la empresa en el Valle de Ayala".

Pérez Barredo ha afirmado que "la empresa pasa por una situación muy delicada y se hace necesario aunar esfuerzos que permitan dar una salida a su viabilidad futura en el valle".

Además, ha destacado que "todos los conflictos laborales, sean por situaciones de crisis de una empresa o por la negociación de un convenio colectivo, terminan siempre en un acuerdo", por lo que "se hace necesario profundizar en el diálogo sincero y transparente a fin de poner encima de la mesa una solución que mantenga el mayor número posible de puestos de trabajo en el valle de Ayala".