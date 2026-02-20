Gogora reunirá a 550 estudiantes de Bachillerato en una jornada para "desmitificar y deslegitimar" el franquismo

BILBAO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Gogora, Instituto vasco de la memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, reunirá el próximo día 25 en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) a 550 estudiantes de 2º de Bachillerato en una jornada dirigida a "desmitificar y deslegitimar" el franquismo.

La iniciativa se adopta, según ha informado Gogora en un comunicado, después de que este último año varias encuestas hayan puesto en evidencia "la aceptación que tiene el régimen franquista entre los jóvenes, también en Euskadi".

"Son muchos, demasiados, las y los jóvenes que creen que el franquismo fue una época de avances en el ámbito socioeconómico, y también los que banalizan o relativizan la dureza represiva del régimen franquista en particular, y de los regímenes autoritarios en general", ha advertido.

Por ello, Gogora ha organizado esta jornada para jóvenes estudiantes de secundaria, que busca "desmitificar y deslegitimar el régimen franquista".

Al encuentro, que comenzará a las 11.30 horas, está prevista la asistencia de unos 550 alumnos y alumnas de diferentes centros educativos de Bizkaia y Gipuzkoa. El objetivo de este jornada es, en primer lugar, "desmitificar los falsos lugares comunes que se extienden en redes y en medios de comunicación sobre las bondades del franquismo"; y en segundo lugar, "poner de relieve el carácter fuertemente represor del franquismo, poniendo el acento en la importancia de las libertades fundamentales, base de todo sistema democrático".

Para tratar de desmontar estos mitos sobre el régimen franquista, intervendrán en el acto los historiadores Nicolás Sesma y Mikel Herrán y la periodista Andrea Momoitio. La periodista Maitena Salinas será la encargada de conducir el acto.

Sesma (Vitoria-Gasteiz, 1977) es historiador, profesor titular de Historia y civilización españolas en la Universidad de Grenoble Alpes. Entre otras publicaciones, es autor del libro 'Ni una, ni grande, ni libre. La dictadura franquista' (2024, Crítica).

Por su parte, Momoitio (Ortuella, 1989) es periodista, Máster en Estudios Feministas y de Género y Periodismo Digital. Además, es coordinadora de Pikara Magazine, colabora con Público, entre otros medios, y es autora del libro 'Lunática' (2022, Libros del KO).

Mikel Herrán (Zaragoza, 1991) es arqueólogo y divulgador de historia. Colabora en medios como El Intermedio y Carne Cruda, además de en redes sociales donde usa el drag y la performance para hablar del pasado. Ha publicado 'Sodomitas, vagas y maleantes: Historia de la España desviada de Atapuerca a Chueca' (2024, Planeta) y 'La historia no es la que es, es la que te cuentan' (2022, Planeta).

El acto también se abrirá al público general, y se puede reservar plaza hasta el 24 de febrero a las 12.00 horas a través de 944 4032845 | gogora@euskadi.eus