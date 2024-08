Goia cree que la conexión del TAV por Ezkio es "irrenunciable" y no entiende el "silencio" de la Administración navarra

Insiste en la importancia de "gestionar el destino y procurar que la actividad turística conviva lo mejor posible con la ciudad"



SAN SEBASTIÁN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha insistido este martes en que que la conexión de la red de Alta Velocidad vasca con Navarra a través de Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) es "irrenunciable", y ha manifestado que se le hace "complicado de entender el silencio" de la Administración navarra ante esta cuestión.

"La diferencia y la posición que ocuparía Navarra con una solución directa desde San Sebastián es muy distinta a la posición que ocuparía con la solución que se está planteando en este momento -por Vitoria-, que yo creo que ni en tiempos ni en configuración física tiene ningún sentido", ha afirmado.

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Goia ha incidido en que las alegaciones formuladas por el Gobierno Vasco ante el planteamiento que hizo el Gobierno central "son contundentes desde el punto de vista de afección medioambiental en la propuesta que se está haciendo por la Sakana y hasta Vitoria".

"Desde un punto de vista de posición de la propia ciudad de San Sebastián y de conexión en Alta Velocidad hacia el Mediterráneo, este es un objetivo irrenunciable", ha expresado el alcalde.

Además, ha insistido en que se le hace "complicado muchas veces entender cómo se está apostando por esta otra solución que, y el informe del Gobierno Vasco lo dice clarísimamente, no tiene más que inconvenientes".

En su opinión, ese "silencio" del Gobierno de Navarra podría obedecer a una cuestión política. "No lo voy a afirmar, pero bueno, hay algunos entendimientos que se producen entre formaciones políticas cuyo trasfondo muchas veces no es público y, a veces, uno tiene la sensación de que algo de eso hay en esto también", ha aseverado.

SEMANA GRANDE

En cuanto al transcurso de la Semana Grande, el alcalde ha señalado que, "a pesar de que la climatología a veces es un poco adversa", las fiestas están discurriendo "con normalidad, con alegría y con buen humor" y ha destacado "el buen ambiente que reina en la ciudad". "Todas las actividades están discurriendo con normalidad, con gran participación de público y eso es lo que importa", ha apuntado.

En esa línea, ha afirmado que la gran afluencia de visitantes que San Sebastián suele registrar durante esta semana "genera una serie de ingresos a los establecimientos hosteleros, ese movimiento siempre aporta y siempre es bueno". Al respecto del uso de Ticket Bai en las txosnas, ha recordado que "la normativa es clara" y que, en ese caso, quien tiene la responsabilidad de hacerla cumplir es la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Respecto al aumento del turismo en la ciudad y la preocupación que ello pueda generar, Eneko Goia ha afirmado que el Ayuntamiento ha venido actuando desde hace años para evitar que "se produzca una explosión".

"El turismo es una actividad económica importante de la ciudad, lo ha sido históricamente. Es más, San Sebastián hace 100 años tenía, con una población que no llegaba a 100.000 habitantes, 20.000 plazas de alojamiento, y hoy que tiene 189.000 habitantes, tiene 18.000. Esa es la realidad. Eso hay que gestionarlo, hay que controlarlo para que no crezca sin límite, sin duda", ha destacado.

Así, ha recordado, entre otras medidas, la moratoria vigente para la concesión de nuevas licencias de alojamiento, al tiempo que ha insistido en que "hay que hacer es gestionar el destino y procurar que la actividad turística conviva lo mejor posible con la ciudad" y ha admitido que "encontrar un equilibrio" entre los intereses "nunca es fácil".

"Tenemos que ser conscientes de que la capacidad de atracción que tiene la ciudad genera también una serie de beneficios de los que también nosotros disfrutamos. La dimensión comercial que tiene San Sebastián no existiría de ninguna manera si no tuviéramos esa capacidad de atracción", ha añadido.

En cuanto a los alojamientos turísticos, ha recordado que el Ayuntamiento se encuentra en el proceso de redacción de una modificación del plan general para establecer el régimen definitivo y ha incido en que "el escenario al que vamos es al de que ningún edificio que tenga destino residencial podrá ser convertido en alojamiento en toda la ciudad".

Sin embargo, el alcalde ha advertido de que "se puede producir otro fenómeno que ya está sucediendo y es es que San Sebastián que establezca una limitación absoluta sobre la apertura de nuevos establecimientos de alojamiento y sin embargo los municipios de entorno se dediquen a eso, lo que no es deseable". "Hay que establecer un régimen que sea equilibrado, que no genere excesos y eso pasa por distinguir distintas zonas de la ciudad porque no todo San Sebastián es igual", ha insistido.

Respecto a la tasa turística, Eneko Goia ha reiterado que "de establecerse un régimen tributo de estas características este debería ser de recaudación municipal porque las principales necesidades que surgen como consecuencia de ser un destino turístico las afronta un Ayuntamiento no otra institución y sería injusto que fuera café para todos".

ZONA TENSIONADA

Asimismo, en cuanto a la declaración de zona tensionada, cuya tramitación está prevista para septiembre, ha señalado que va a suponer para la ciudad "probablemente menos de lo que nos gustaría porque sobre un parque total de 95.000 viviendas que tiene San Sebastián, las disposiciones de la ley de vivienda en materia de zonas tensionadas afectan en realidad a unas 3.000 viviendas".

Además, ha considerado que "el problema que tenemos con la vivienda no se soluciona solamente mediante la modificación del marco legal". "Hay muchas otras cosas que tenemos que hacer y el principal papel que tiene un Ayuntamiento es el de promover, porque en este momento tenemos un desequilibrio que siempre ha existido en la ciudad, pero en estos momentos es notable, entre lo que es la oferta y la demanda y a eso hay que darle una respuesta", ha asegurado.

Preguntado también por la Zona de bajas emisiones, el regidor donostiarra ha considerado "es una oportunidad para mejorar la salud de la ciudadanía y propiciar que determinadas emisiones y partículas se reduzcan en distintas zonas de la ciudad, así como para mejorar la calidad del aire". De este modo, ha recordado que la zona que "entrará en vigor a finales de este año, principios del que viene, tiene una vocación de ir extendiéndose para ir mejorando toda la ciudad".