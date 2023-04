Goia cree que hay que "calibrar muy bien" las medidas a los alquileres para evitar "consecuencias indeseadas"

Ve "tinte electoral" en el anuncio de las viviendas de la Sareb y dice "que se generan expectativas que no se corresponden con la realidad"



SAN SEBASTIÁN, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha considerado que las medidas que plantea la ley de vivienda, acordada por EH Bildu y ERC con el Gobierno central para el control del precio de los alquileres, entre ellas ampliar las zonas tensionadas, es "un tema que hay que tratar con cuidado y valorar y calibrar muy bien cuáles son las consecuencias deseadas y las indeseadas", es decir, "las que sin querer puede tener tomar determinadas decisiones" y ha abogado por "actuar en conjunto en todos los frentes".

En la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, a preguntas de los periodistas sobre la ley de vivienda, ha considerado que es "difícil" hacer valoración "sin tener conocimiento del texto exacto" que se propone en el acuerdo ni de "los contenidos concretos del mismo", por lo que ve necesario un "ejercicio de prudencia".

En esa línea, ha manifestado que comparte "la preocupación por el incremento del precio de los alquileres o de la vivienda en general" y, según ha dicho, "como alcalde de Donostia evidentemente esa es una preocupación" que tiene.

En cuanto a "cuáles son los mejores instrumentos para afrontar esa realidad", Goia ha afirmado que "eso es lo que hay que ver" y ha señalado que ahí "hay distintas cuestiones que son importantes", al tiempo que ha insistido en la "prudencia" porque "una valoración sin conocer el contenido exacto tiene sus limitaciones".

En esa línea, ha recordado que Euskadi cuenta con una ley de vivienda que "también contempla una serie de intrumentos que pueden ser válidos si son utilizados" y ha apuntado que el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, "así lo ha manifestado, y estoy de acuerdo con esa afirmación".

El alcalde no ha querido entrar en si "va a suponer una invasión competencial o no" pero, en cualquier caso, ha asegurado que "habría que respetar el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma Vasca en lo que a esta materia se refiere y que compete al Gobierno Vasco".

"La ley de vivienda aprobada en 2015 también ofrece una serie de instrumentos que pueden servir para gestionar la oferta y la demanda de la vivienda. De hecho, creo que las disposiciones de la ley de vivienda vasca ya estaban por delante de algunas cosas que se nos anuncian ahora", ha sostenido.

De este modo, ha insistido en "la previsión de que el porcentaje de vivienda protegida de las nuevas promociones sea del 40% ya lo teníamos en Euskadi desde 2015". "Euskadi es una de las comunidades autónomas del Estado que tiene mayor número de promoción de vivienda pública, esa es una realidad", ha añadido.

El regidor donostiarra ha afirmado que, como Ayuntamiento, lo que les corresponde "a la hora de tratar de dar respuesta a la problemática de la oferta de vivienda" es "trabajar por la promoción de vivienda de diferentes tipologías" y, según ha dicho, "ese es, ha sido y va a ser nuestro esfuerzo de cara a futuro, el que efectivamente pueda existir oferta variada de vivienda para satisfacer la demanda y de esa manera también incidir sobre lo que es el mercado".

"TINTE ELECTORAL"

Por otro lado, Eneko Goia ha afirmado que "en el momento en el que estamos hay algunas cosas que ya suelen venir contaminadas por cierto tinte electoral", y se ha referido así al anuncio realizado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, sobre "las 50.000 viviendas del Sareb que se van a poner a disposición y después de conocer los detalles de en qué consiste".

"No puedo evitar señalar que estas cosas, en este momento, no dejan de tener un cierto tinte electoral que no siempre suele ser bueno, porque pueden generar expectativas que después no se corresponden con la realidad y ahí también creo que nos toca ser prudentes", ha expresado.

Tras apuntar que en el borrador de la ley "no se plantea hasta el año 2025" la cuestión de las zonas tensionadas, el alcalde de San Sebastián ha asegurado que en este tema "hay mucha literatura y habría que analizar muy bien cómo se hace esto".

En ese sentido, se ha referido al ejemplo de Berlín, donde se utilizó la técnica de las zonas tensionadas y "se consiguió parar el incremento de precios de alquiler en esas zonas denominadas tensionadas pero se produjo una tendencia al incremento en las zonas periféricas".

"Hay veces que uno puede tener un objetivo que es noble o loable pero después hay consecuencias que no somos capaces de calibrar al principio, y hay experiencias que nos lo han demostrado", ha aseverado.

También ha citado el caso de Cataluña, "en el que además de suceder ese fenómeno, hay un retraimiento de la oferta de alquiler, que aquí ya es bastante baja, porque aquí la oferta de alquiler es muy limitada en el caso de Donostia".

Finalmente, Goia se ha mostrado partidario de medidas como los incentivos fiscales para quien quiera sacar al mercado de alquiler una vivienda, porque "también que hay que animar a que haya mayor oferta de alquiler, no solamente el establecimiento de condiciones por un lado, sino que eso tiene que ser equilibrado".