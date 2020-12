Goia cree que la hostelería podría volver abrir "este sábado o fin de semana"

Cree que las terrazas van a "tener un peso bastante grande a futuro en el funcionamiento de la hostelería"

SAN SEBASTIÁN, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha opinado que la hostelería podría volver a abrise "este sábado o fin de semana", aunque ha considerado que habrá que esperar a "qué decisión que se adopta" en el seno del LABI en la reunión que celebrará este miércoles.

Además, teniendo en cuenta los datos que se manejan de riesgo de contagios, ha considerado que "el exterior va a tener un peso bastante grande a futuro en el funcionamiento de la hostelería". Por ello, con el objetivo de apoyar al sector, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una serie de modificaciones en la ordenanza de terrazas en la capital guipuzcoana.

En rueda de prensa, Goia ha señalado que no tienen aún el dato de cuántas solicitudes se han presentado por parte de los hosteleros. Además, ha apuntado que "teórica y técnicamente" desconocen "cuándo se va a producir la apertura". "Estamos con la mente en la reunión del miércoles pero hay esperar a qué decisión que se adopta" en el seno del LABI, aunque ha opinado que "podría ser este sábado o fin de semana".

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento ha introducido cambios respecto a los que se hicieron en la anterior ocasión en la ordenanza, con la suspensión de muchos artículos para permitir que los establecimientos hosteleros ocuparan más espacio en vía pública para cumplir las medidas de distanciamiento.

En el caso de la Parte Vieja "se permitirán tres sillas en los taburetes de contrafachada para que se pueda tener algo parecido a una terraza". "Es un espacio restringido y limitado, que no ofrece muchas posibilidades porque hay que dejar el paso expedito para cualquier incidencia", ha apuntado el regidor donostiarra.

Asimismo, ha señalado que otra de las medidas es disponer de terrazas fuera del ámbito de visión del establecimiento, algo que con la ordenanza en vigor "no es posible", para que "haya bares que si no tienen la posibilidad de tener la terraza justo enfrente la puedan tener no muy lejos".

CALEFACTORES

También se facilita la colocación de cortavientos y se da la posibilidad de instalar calefactores de gas sin instalación eléctrica. En esa línea, Goia ha afirmado que el Ayuntamiento "no le interesa" que se hagan "demasiadas instalaciones fijas" en este contexto porque "está claro que estamos en una situación excepcional y que las medidas que ahora aprobamos van a tender a desaparecer en la medida en que se acabe esta situación de excepción".

Otra de las medidas, además, es la limitación de plazas de aparcamiento para destinarlas a terrazas en aquellos sitios en los que "no hay más remedio que ese" para implantarlas.

El alcalde ha señalado que todas estas medidas están en vigor, ya que la resolución está firmada desde la pasada semana. No obstante, su aplicación no es posible en este momento porque no hay actividad hostelera.

"En el momento en que pueda haberla entrará en aplicación, siempre previa solicitud de autorización ante Espacio Público", ha incidido Goia, quien ha explicado que puede darse el caso, en las solicitudes de terrazas fuera del ámbito de visión, "de que haya más de un interesado sobre un espacio público determinado" y eso "hay que ordenarlo para hacerlo de la mejor manera".