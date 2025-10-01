González aboga por "centros más pequeños que ofrezcan una acogida y una atención más personalizada" al refugiado

Vox reclama "la paralización del macrocentro" de refugiados de Vitoria-Gasteiz

VITORIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha apostado por "centro más pequeños que ofrezcan una acogida y una atención más personalizada" a las personas refugiadas, en relación al proyecto del Gobierno de España para construir un Centro de Protección Internacional de personas refugiadas en Vitoria-Gasteiz.

González ha despachado brevemente las preguntas de Vox sobre "el proyecto de macrocentro" de refugiados en la antigua clínica Arana de Vitoria-Gasteiz en el pleno de control de las Juntas Generales de Álava, celebrado este miércoles.

"Estamos del lado de la libertad, la dignidad y los derechos humanos. Es decir, estamos justo en el lado contrario que usted y la posición que mantenemos respecto a este centro que busca una atención mejor a las personas refugiadas, pues creemos que, para una atención mejor, los centros más pequeños ofrecen una acogida y una atención más personalizada", ha manifestado.

Por contra, el juntero de Vox Jonathan Romero ha dicho que "este macrocentro conllevará peleas, agresiones, criminalidad al alza, más barrios degradados, suciedad, convivencia imposible y saturación de los servicios sociales, que ya están al borde del colapso".

"Lo que hará es que los nuestros se sientan desplazados, porque la prioridad estará en los de fuera. Racismo, como le he dicho muchas veces, el suyo hacia los nuestros", ha recriminado para rechazar "cualquier centro, ni de 350, ni 200, ni de 10 plazas".

"No queremos ningún macrocentro, ningún chiringuito migratorio, ningún foco de inseguridad en nuestra tierra. Lo que veíamos en otras ciudades de España y de Europa, lo estamos viendo ya en Vitoria. Cada día los vecinos sufren más inseguridad, más violencia y más miedo", ha asegurado.

Romero ha acusado al PNV de "engañar" a la sociedad al "cambiar de discurso cuando han visto el rechazo social y electoral que generan sus políticas" y ha defendido que Vox "siempre ha rechazado cualquier macrocentro en España, porque lo que quieren traer aquí no es solidaridad; es miseria, inseguridad y destrucción".