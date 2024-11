González pide "altura de miras y pragmatismo" a la oposición para acordar la revisión fiscal en Álava

El diputado general indica que "no es necesario realizar una revolución fiscal"

VITORIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha demandado "altura de miras y pragmatismo" a los partidos de la oposición para acordar la revisión fiscal en las Juntas Generales Álava, ya que el acuerdo entre PNV y PSE "es un buen texto sobre el que trabajar" y "alcanzar un pacto para aprobar las modificaciones tributarias".

González ha señalado que las críticas de la oposición al proyecto "responden más a un posicionamiento político legítimo de cada formación que a una valoración del contenido", ya "que pocas pegas se le pueden poner" al texto.

Por ello, ha solicitado a la oposición "altura de miras y pragmatismo, para mirar más al futuro de Euskadi y sus habitantes que al mantenimiento de dogmas ideológicos". "Si somos todos pragmáticos, no será difícil alcanzar una acuerdo para aprobar las modificaciones tributarias", ha valorado.

González ha manifestado que "las modificaciones tienen que ser armonizadas entre los tres territorios, para mejorar de forma notable el tratamiento fiscal de las rentas más bajas, la necesidad de vivienda, la emancipación de los jóvenes, el impulso de la descarbonización y la cohesión social".

"La armonización es un principio básico de nuestra fiscalidad y una obligación, pero no quiere decir identidad, por lo que hablaremos en cada Territorio para que haya pequeñas cuestiones que varíen entre territorios, pero en lo esencial la modificación tiene que ser la misma", ha reiterado.

SIN REVOLUCIÓN FISCAL

El diputado general de Álava ha trasladado que el acuerdo fiscal entre PNV y PSE "es coherente con el diagnóstico de las tres Haciendas vascas y ha rechazado realizar una revolución fiscal. "La fiscalidad ha funcionado bien, requiere de unos ajustes, pero ya tenemos una buena fiscalidad", ha asegurado.

"No planteamos una revolución fiscal, porque no es necesaria. Tenemos una buena fiscalidad, la recaudación ha crecido y ha sido capaz de afrontar situaciones difíciles y de crisis, como la pandemia y la Guerra de Ucrania. Tenemos más empleo que nunca, sin embargo, eso no significa que permanezca inamovible, ya que había que mejorar aspectos concretos, para afrontar los retos de la sociedad vasca".

González no ha querido entrar a valorar el impacto que las medidas pueden tener sobre la recaudación, al comentar que ahora "hay que seguir con la tramitación del proyecto de norma". "Dentro de una semanas se aprobará en el Consejo de Gobierno con el contenido detallado y se podrá responder a todas las cuestiones de cada una de las medidas tributarias", ha declarado.