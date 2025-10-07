González pide "mejorar la coordinación" entre instituciones para que "no se produzcan situaciones" como las de Bernedo

La diputada de Cultura y Deporte comparecerá este jueves para dar explicaciones obre lo acontecido en los 'udalekus' de Bernedo

VITORIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha reclamado "mejorar la coordinación entre instituciones y realizar el desarrollo normativo necesario para que situaciones", como las acontecidas durante los pasados 'udalekus' en la localidad alavesa de Bernedo, "no vuelvan a producirse, en la medida de lo posible".

Cuestionado al respecto este lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Foral, González ha explicado que la diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, comparecerá este jueves ante las Juntas Generales de Álava, para "dar explicaciones" con "transparencia sobre el papel que ha tenido la Diputación Foral de Álava en este asunto".

Tras señalar que en los campamentos de Bernedo "estaban pasando cosas que no tendrían que haber ocurrido", ha evitado "polemizar entre instituciones", ya que "no se trata de que cada institución diga hasta dónde llega su ámbito de competencia y hasta dónde cree que llega el ámbito de competencia de otras instituciones, sino de poner todo lo necesario de nuestra parte para mejorar la coordinación".

"No se trata de polemizar, la voluntad de todos es la de abordar los cambios necesarios para implementar mejoras en la normativa y mejorar la coordinación, y lo vamos a hacer a través de la mesa de trabajo constituida por la propia consejera, Nerea Melgosa", ha añadido.

El diputado general de Álava ha manifestado que las colonias "no tenían que haberse producido de esa manera" a tenor de lo que se ha conocido hasta ahora y porque "hay doce denuncias de padres y madres que consideran que hay cosas que ocurrieron en sus campamentos que pueden ser delito".

Ramiro González ha reiterado que la diputada de Cultura y Deporte comparecerá ante las Juntas alavesas para "dar todas las explicaciones con absoluta transparencia" y el propósito de "trasladar la posición política de la institución, una valoración de lo ocurrido y un propósito de mejorar la normativa y de mejorar la coordinación".