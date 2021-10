González (PP) dice que el arrepentimiento de Otegi "no es sincero" sino "una pantomima grotesca"

Acusa a Pedro Sánchez de convertirlo en un "mirlo blanco" porque es momento de pactar los Presupuestos Generales

BILBAO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha calificado de "pantomima grotesca" la declaración de EH Bildu y Sortu dirigidas a las víctimas de ETA y ha afirmado que el arrepentimiento mostrado por Otegi "no es sincero" porque "si de verdad estuviera arrepentido, saldría hoy mismo y pediría perdón por haber sido y seguir siendo de la banda terrorista ETA".

González ha hecho estas declaraciones en una comparecencia en la sede popular en Bilbao junto a Luis Gordillo, para avalar con su firma la petición de afiliación del exlíder de Ciudadanos de Bizkaia, y formalizar su entrada en el PP.

La líder del PP de Bizkaia se ha referido a la declaración de Otegi de este lunes donde expresaba su "pesar" por el daño causado a las víctimas de ETA y admitía que ese sufrimiento "nunca debió haberse producido".

Para la presidenta del PP de Bizkaia, esa declaración es "una pantomima grotesca aplaudida por el 'sanchismo', lo que es todavía peor".

En ese sentido, ha añadido que las declaraciones de Otegi nos dejan fríos porque él habla de que quiere mitigar el dolor, pero no condena ni colabora con la justicia para los cientos de asesinatos de ETA sin resolver, ni tampoco pide perdón en primera persona como alguien que se arrepiente de verdad, haría".

González ha recordado que "no es la primera vez que la izquierda abertzale amaga con vestirse de cordero para seguir siendo el lobo de la democracia".

"Si de verdad estuviera arrepentido", ha proseguido, "saldría hoy mismo y diría 'pido perdón' por haber sido y seguir siendo de la banda terrorista ETA; perdón porque ha existido la banda terrorista ETA y por el comportamiento de su partido durante todo este tiempo" en que ha apoyado, alentado y hasta justificado todo tipo de violencias, pero no lo ha hecho".

Para González, la declaración de EH Bildu y Sortu se ha producido en "el momento en que el PSOE necesita convertir en mirlo blanco al máximo exponente del terrorismo que es el señor Otegi".

PACTAR LOS PRESUPUESTOS

En su opinión, sin embargo, Otegi, "lejos de pedir ese perdón real, ha dicho esto porque es el momento de pactar los Presupuestos Generales del Estado y de ponérselo fácil a Sánchez porque es parte del pacto que ya tienen: por eso es ahora esa declaración".

La líder de los populares vizcaínos ha remarcado que esta declaración es "más de lo mismo porque no se puede premiar a un terrorista por dejar de serlo, como no puede esperar una persona arrepentida tener un premio por ello".

Por ese motivo, desde su punto de vista, "este arrepentimiento no es para nada sincero". "Ya lo hemos vivido más veces, y no estamos dispuestos desde el PP a aplaudirlo porque queremos oír el perdón de verdad, la condena de verdad y entonces veremos qué pasa, pero que no espere para nada un premio por hacer lo que tenía que haber hecho hace muchos años", ha inistido.

Finalmente ha manifestado que, por la dignidad de las víctimas, desde el PP no se va a "permitir que se sigan riendo así de ellas y, lo que es todavía peor, que lo aplauda el presidente del Gobierno".