González reclama que AEK realice "una reflexión profunda, tras lo ocurrido este año en la Korrika"

Ramiro González portando el testigo de la Korrika - DFA

VITORIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha asegurado que AEK, organizadora de la Korrika, debe "realizar una reflexión profunda tras lo ocurrido este año", ya que "es un error tremendo vincular al euskera con una determinada forma de ver la vida y pensar, ya que se le hace un flaco favor al euskera".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Foral, González ha señalado que la Korrika tiene que "ser para todas las ideologías y debe unir", puesto que "el euskera es de todos y no de una corriente política", ya que "une a derechas e izquierdas, a abertzales y no abertzales y a personas con ideologías muy diferentes".

El diputado general de Álava ha explicado que portó el testigo de la Korrika el pasado viernes en el kilómetro de la Diputación, porque "la propia korrika está por encima de las controversias y sus organizadores", al ser "un instrumento para mostrar el compromiso de la sociedad vasca por el euskera".

Tras indicar que no se siente "cómodo corriendo delante de pancartas que ofenden a una parte muy importante de la sociedad vasca" con las que no se siente identificado, ha valorado que la institución foral corrió su kilómetro con "ikurriñas, que nos representan a todos y unen a la sociedad vasca".