Ramiro González pide "identificar y sancionar" a los responsables de la pelea entre hinchas del Alavés y el Betis

VITORIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha solicitado que los responsables de la pelea entre hinchas del Deportivo Alavés y el Betis, ocurrida este domingo en la capital alavesa, "sean identificados y sancionados", para que "sufran las consecuencias de una acción fuera de todo lugar que empaña la magnífica imagen del club y la ciudad en el ámbito del deporte" y ha mostrado su solidaridad "con las personas afectadas por estas acciones violentas".

González ha reclamado "erradicar la violencia en el deporte" este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Foral, en la que ha mostrado su "tristeza", ya que los altercados "empañan la gran ilusión que existe con el equipo".

"Esta es una conducta que está al margen del deporte. Estas personas no son aficionadas al deporte, sino a la violencia. El deporte es una excusa para la violencia. Eso es absolutamente inaceptable, no se puede permitir y hay que erradicar por completo ese tipo de conductas en nuestra sociedad y el deporte", ha manifestado. "Condeno de la forma más rotunda, clara y completa esta violencia y espero que no se repita", ha añadido.