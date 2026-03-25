Archivo - Gorka Álvarez, elegido candidato de PNV a la Alcaldía de Sestao - PNV - Archivo

BILBAO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actual alcalde de Sestao Gorka Álvarez Martínez será el candidato del PNV a la Alcaldía de esta localidad vizcaína en las elecciones municipales de 2027, después de haber recibido un "amplio" respaldo de la afiliación jeltzale en la asamblea celebrada este pasado martes en el batzoki de la localidad.

Álvarez, de 37 años, inició su trayectoria política en el Ayuntamiento de Sestao en 2015, asumiendo responsabilidades en áreas como Cultura, Deportes, Euskera y Contratación, además de ejercer como portavoz del grupo municipal en distintas legislaturas.

Entre 2017 y 2025 compaginó su labor como concejal con su escaño en el Parlamento Vasco, al que renunció el pasado año para asumir la alcaldía de Sestao. En concreto, asumió en abril de 2025 esta responsabilidad y recibió la 'makila' de manos de Ainhoa Basabe, quien después de 14 años en el Ayuntamiento -los cuatro últimos como alcaldesa- dejó el cargo.

Tras su designación, Gorka Álvarez ha señalado que afronta esta nueva etapa "con un profundo agradecimiento, con enorme ilusión y con un fuerte sentido de la responsabilidad".

"Es un honor contar con la confianza de mis compañeras y compañeros para optar a revalidar la Alcaldía de Sestao. Asumo este reto con vocación de servicio público y con el mismo compromiso de seguir trabajando con rigor, cercanía y honestidad por el futuro de nuestro pueblo", ha afirmado.

El PNV de Sestao ha destacado "la capacidad de liderazgo, la experiencia institucional y el firme compromiso" de Gorka Álvarez con Sestao y ha subrayado que su candidatura representa "la garantía de un proyecto serio, cercano y solvente para seguir avanzando en la transformación del municipio".

La formación jeltzale ha recordado que, cuando está a punto de cumplirse un año desde su llegada a la Alcaldía, Gorka Álvarez ha impulsado "proyectos estratégicos" para el futuro de Sestao, como el avance en la reindustrialización de los antiguos terrenos de La Naval, la rehabilitación de la antigua Escuela de Aprendices o la promoción de nueva vivienda protegida en alquiler en distintos puntos del municipio, iniciativas que se enmarcan dentro del proceso de transformación que está viviendo Sestao.