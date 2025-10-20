Gorroño se compromete con "los valores de cooperacion internacional" en un encuentro por la paz en Sarajevo

El Alcalde De Gernika-Lumo, José María Gorroño, Durante Su Participación En El Foro "A Call For Peace, The End Of Wars And Respect For International Law" - AYUNTAMIENTO DE GERNIKA

El alcalde de Gernika-Lumo reforzó el compromiso de la ciudad con la memoria histórica, el diálogo y la cooperación internacional

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Gernika-Lumo, José María Gorroño, se comprometió con "los valores de cooperacion internacional, memoria histórica y diálogo" durante su participación en el foro "A Call for Peace, the End of Wars and Respect for International Law" ("Un llamamiento por la paz, el fin de las guerras y el respeto al derecho internacional"), promovido por Naciones Unidas y celebrado en Sarajevo.

El encuentro, celebrado entre el 16 al 18 de octubre, reunió a representantes institucionales, líderes religiosos, académicos y miembros de la sociedad civil "comprometidos con la construcción de la paz y el entendimiento entre pueblos", según sus impulsores.

Se trató de una iniciativa conjunta de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas (UNAOC) y Religions for Peace (RfP), organizada con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bosnia y Herzegovina, el Ayuntamiento de Sarajevo y el Consejo Interreligioso del país, con el apoyo de la Coordinación de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, que cumple su segunda edición.

El encuentro se desarrolló en un momento "especialmente simbólico", al coincidir con el 30 aniversario de la paz en Bosnia y Herzegovina, y dio continuidad al primer encuentro internacional por la paz celebrado en abril en Gernika-Lumo, "ciudad que se ha consolidado como un referente universal de memoria, paz y reconciliación".

Durante su intervención, José María Gorroño subrayó la importancia de "mantener viva la memoria de Gernika como símbolo mundial de paz y derechos humanos, y reafirmó el compromiso del municipio "con los valores de cooperación, justicia y solidaridad internacional".

"Gernika representa la voz de quienes, desde la memoria del sufrimiento, seguimos creyendo que la paz no es solo un anhelo, sino una responsabilidad colectiva", declaró, tras su participación en el foro.

El programa incluyó mesas redondas con líderes religiosos, organizaciones de mujeres y juventud, académicos y representantes institucionales, además de diversas actividades culturales, y culminó con una ceremonia principal en el Ayuntamiento de Sarajevo el 18 de octubre.

La presencia de Gernika-Lumo en este foro "reforzó su papel como ciudad símbolo internacional de la paz", pocos meses después de que los Premios Gernika por la Paz y la Reconciliación 2025 reconocieran la labor del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, por su compromiso con la defensa del multilateralismo y los derechos humanos.