Gorrotxategi dice que Urkullu debe ir a la conferencia de presidentes ya que "es el momento de construir"

Afirma que es "el lehendakari permanente enfadado con el presidente Sánchez" y atribuye su decisión a "cuestiones partidistas"

BILBAO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU y parlamentaria electa, Miren Gorrotxategi, ha afirmado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, debiera acudir a la conferencia de presidentes del día 31 ya que "es el momento de construir y no de mirarse al ombligo permanentemente".

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, Gorrotxategi ha analizado, además, los resultados de las pasadas elecciones autonómicas vascas del 12 de julio en las que Elkarrekin Podemos redujo sus apoyos a seis escaños.

En este sentido, ha rechazado que el liderazgo de Pablo Iglesias no esté avalado, ya que, aunque los resultados electorales "no han sido los esperados", no tienen "nada que ver con la aceptación del liderazgo de Pablo Iglesias".

A su juicio, en el actual el contexto de pandemia "transmitir un mensaje político es muy difícil" y, además, la abstención "no afecta a todos los partidos por igual, ya que siempre afecta más a los partidos de izquierda".

De este modo, ha defendido que el proyecto de Podemos está "consolidado" en Euskadi, "otra cosa es que se hayan producido tensiones internas".

Asimismo, ha considerado que hasta que no se haga efectivo un acuerdo entre PNV y PSE, los números para conformar un tripartito junto a EH Bildu "siguen dando". "El PSE tendrá que elegir si sigue siendo muleta del PNV y conforma un gobierno conservador de derechas o apuesta por el tripartito", ha añadido.

Por último, y respecto a la decisión del lehendakari, Iñigo Urkullu, de no acudir el próximo 31 de julio a la conferencia de presidentes al no haberse convocado aun la comisión mixta del Concierto, Gorrotxategi ha lamentado que a lo largo de la pandemia Urkullu "también utilizó todo tipo de encuentro con Pedro Sánchez para mostrar su enfado".

"Es el lehendakari permanente enfadado con el presidente Sánchez. Son cuestiones partidistas que en este contexto de tener que hacer frente a una crisis social y económica grave no son buenas", ha afirmado, para añadir que, por ello, "evidentemente debería acudir porque es el momento de construir y no de mirarse al ombligo permanentemente".