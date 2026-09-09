Las guardias de los taxis de Vitoria-Gasteiz se reactivan este fin de semana

Taxis en Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sistema de guardias del taxi volverá a ponerse en marcha este fin de semana en Vitoria-Gasteiz, tras resolver el Departamento municipal de Espacio Público y Barrios el recurso administrativo presentado por Grupo Celedón y notificar la resolución a la parte recurrente, lo que permite recuperar la efectividad de las guardias que habían quedado temporalmente suspendidas.

Fuentes municipales han explicado que el sistema quedó suspendido el pasado fin de semana al no haberse respondido en plazo al recurso y ahora, una vez resuelto el recurso y notificada la resolución, se completan los trámites necesarios para devolver la efectividad al decreto.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha señalado que se recupera un sistema que tiene el de "garantizar que la ciudadanía disponga de taxis suficientes en los días y franjas horarias en los que existe una mayor demanda".

"Detectamos un problema en la tramitación, lo reconocimos y nos comprometimos a resolverlo cuanto antes. Ese trabajo está hecho y este mismo fin de semana vuelven las guardias", ha anunciado.

Artolazabal ha insistido en que el Ayuntamiento continuará trabajando para mejorar el servicio y mantendrá abierta la interlocución con el sector.

"Nuestro objetivo es contar con un servicio de taxi que responda a las necesidades de la ciudad. Queremos seguir avanzando desde el diálogo, pero teniendo siempre presente que estamos hablando de un servicio esencial para la movilidad de la ciudadanía y que debemos de ofrecerlo con calidad", ha indicado.

INTERÉS GENERAL

La recuperación de las guardias por la vía administrativa coincide, además, con la resolución conocida este miércoles en relación con el recurso contencioso-administrativo presentado por 65 taxistas. El Juzgado ha desestimado la petición de suspender cautelarmente la obligación de realizar las guardias y las posibles consecuencias derivadas de su incumplimiento.

El auto considera que los intereses profesionales y económicos alegados por los recurrentes "no pueden prevalecer, en esta fase cautelar, sobre el interés general". El propio juez identifica ese interés general con garantizar la movilidad de la ciudadanía mediante la prestación del servicio de taxi, especialmente en los momentos en los que existe una mayor demanda.

"Valoramos positivamente esta resolución judicial, porque pone el acento precisamente en lo que hemos defendido desde el principio: el interés general y la necesidad de garantizar el servicio cuando la ciudadanía más lo necesita", ha evaluado la edil 'jeltzale'.

Aún así, Artolazabal ha expuesto que se trata de una resolución sobre las medidas cautelares y el procedimiento judicial seguirá su curso, por lo que, aunque ha valorado la noticia como de "positiva", ha pedido "ser prudentes".