El Guggenheim de Bilbao exhibe la relación del ser humano con la naturaleza en la obra del danés Olafur Eliasson

Publicado 13/02/2020 14:06:02 CET

La exposición, abierta hasta el 21 de junio, reúne una treintena de obras entre esculturas, fotografías, pinturas e instalaciones públicas

BILBAO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El museo Guggenheim de Bilbao inaugura este viernes una exposición dedicada al danés Olafur Eliasson (Copenhague, 1967), considerado uno de los artistas fundamentales en la exploración de los efectos de la intervención del ser humano en el entorno natural y sobre su propia percepción de la naturaleza. La muestra, patrocinada por Iberdrola, exhibe una treintena de obras, entre esculturas, fotografías, pinturas e instalaciones públicas, donde reflexiona sobre conceptos como "el movimiento, la experiencia sensorial y los sentimientos ante el entorno natural".

La muestra, titulada "Olafur Eliasson: en la vida real" permanecerá abierta hasta el 21 de junio, ha sido organizada por la Tate Modern en colaboración con el propio Guggenheim Bilbao y ha sido comisariada por Mark Godfrey y Lucía Agirre. Las obras exhibidas abarcan un periodo creativo del artista que arranca en 1990 y concluye este 2020.

Los elementos centrales de la labor artística de Eliasson son su preocupación por la naturaleza, derivada del tiempo que pasó en Islandia; así como su exploración acerca de aspectos relacionados con la geometría y sus constantes investigaciones en torno a la percepción y la forma en que el ser humano moldea el mundo que le rodea.

Según ha indicado Juan Ignacio Vidarte durante la presentación de la muestra, "la práctica de Eliasson va más allá de la mera creación de obras de arte y exposiciones para incluir intervenciones públicas, proyectos arquitectónicos y activismo donde reflexiona sobre aspectos como el clima o la migración y el espacio público y la arquitectura, entre otros".

CASCADA EXTERIOR

En ese sentido, para su exposición en Bilbao ha instalado en el exterior del museo una cascada de más de once metros de altura, hecha con un andamio y una serie de bombas, para llamar la atención del espectador sobre esa "naturaleza construida" en el contexto de un entorno urbano y fiel a su máxima: "El arte no es el objeto, sino lo que el objeto hace al mundo".

A través de una treintena de piezas, la muestra repasa la trayectoria creativa del artista danés, nombrado en septiembre de 2019 Embajador de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una carrera donde Eliasson ha evidenciado cómo su arte se ha derivado siempre de su interés por "la percepción, el movimiento, la experiencia sensorial y los sentimientos del propio yo".

Para su labor artística, Eliasson trabaja en su estudio de Berlín con un equipo de colaboradores que incluye artesanos, arquitectos, investigadores, cocineros, historiadores del arte y técnicos de diferentes especialidades, todos en torno a un lugar pensado, "no solo para la creación artística, sino también para el encuentro y el diálogo con profesionales de la cultura, responsables políticos y científicos" ha señalado Vidarte.

El creador danés ha desarrollado sus creaciones convencido de que el arte puede ejercer una considerable influencia en el mundo fuera de los espacios museísticos, con creaciones como lámparas solares para comunidades sin acceso a la red de suministro eléctrico, el diseño talleres de arte para solicitantes de asilo y refugiados, o instalaciones artísticas concebidas como vehículos para concienciar sobre el cambio climático.

El artista ha realizado en exclusiva para su exposición de Bilbao una cascada de más de 11 metros de altura que ha sido instalada en el exterior del Museo. Realizada con un andamio y una serie de bombas, la pieza vierte sus aguas en el estanque situado en la parte trasera de Museo que da a la Ría de Bilbao y reproduciendo los mismos sonidos y

el aspecto de una cascada surgida en plena naturaleza.

Para Vidarte, esta obra "muestra la característica fusión de naturaleza y tecnología de Olafur Eliasson, dejando a la vista el mecanismo que subyace a la obra y llamando así la atención de los visitantes sobre la idea de "naturaleza construida" pero en un entorno urbano.

La escultura constituye una continuación de la serie "Cascada" (Waterfall), que fue presentada previamente en ciudades como Sidney (1998), Nueva York (2008), São Paulo (2011) y Versalles (2016).

La muestra se detiene también en la época que Eliasson residió en Islandia, donde experimentó con ciertas condiciones atmosféricas, que a su vez le llevaron a interesarse por cómo los artistas han capturado la luz a lo largo de la historia.

En ese sentido, la selección se centra en piezas como "Experimento de color n.º 80" (Colour experiment no. 80) y "Experimento de color n.º 81" (Colour experiment no. 81), ambas realizadas en 2019, donde el artista dané analiza la paleta de colores presentes en dos pinturas del artista alemán Caspar David Friedrich (1774-1840) con la naturaleza como temática central: las obras "Monje a la orilla del mar" (Der Mönch am Meer, 1808-1810) y "El árbol solitario" (Der einsame Baum, 1822).

En sus piezas propias, Eliasson abstrae cada cuadro a los colores que contiene para después distribuirlos proporcionalmente alrededor de cada lienzo formando un círculo cromático alternativo. La práctica de Eliasson va más allá de la realización de obras de arte, exposiciones y esculturas públicas y abarca también proyectos que reflejan temas que llevan interesándole desde hace tiempo relativos al

entorno y a la comunidad.

Trabaja con su estudio y con colaboradores externos en proyectos arquitectónicos, libros, programas educativos y proyectos de danza, por mencionar solo algunos. En 2014 funda una firma de arquitectura, denominada Studio Other Spaces, con uno de sus colaboradores de toda

la vida, Sebastian Behmann.

A lo largo de los años, Eliasson ha puesto en marcha proyectos multidisciplinares que abordan directamente temas a los que se enfrenta el mundo en la actualidad, como la energía renovable (Little Sun), el cambio climático (Ice Watch) y las migraciones [Luz verde - Taller artístico (Green light - An artistic workshop)].

En las pantallas de este espacio, varias filmaciones muestran algunos de estos proyectos en acción, así como impresiones de sus proyectos arquitectónicos y de la vida en el estudio y en la cocina del estudio.

El Estudio Expandido evoca los intereses y las actividades del estudio de Eliasson en Berlín. El gran panel instalado en este espacio, cuyos materiales están dispuestos en torno a palabras clave ordenadas

alfabéticamente, se basa en las paredes de su estudio de Berlín, donde equipos de investigadores y artesanos, así como el propio Eliasson, comparten preguntas, artículos, imágenes e investigación.