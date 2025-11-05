La Hacienda alavesa avanza en su transformación tecnológica con una nueva plataforma para agilizar la gestión tributaria

VITORIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Foral alavesa continúa en su proceso de transformación tecnología y digitalización de sus procesos gracias a la implantación de un sistema tributario basado en la tecnología SAP.

Este sistema consiste en una plataforma diseñada para manejar grandes volúmenes de información y procesos tributarios en un entorno en el que la seguridad y la integración resultan fundamentales, y ofrece "un nivel de garantía que pocos sistemas alcanzan", según ha informado en un comunicado la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo.

La nueva herramienta aporta una integración, de manera que permite avanzar hacia un modelo unificado en el que todos los módulos, desde el censo de contribuyentes hasta la contabilidad tributaria, se comunican entre sí en tiempo real. Además --ha añadido la diputada foral-- "el sistema permite disponer de información "coherente, actualizada y accesible, facilitando la toma de decisiones y la transparencia institucional".

La versatilidad es otra de las ventajas de esta plataforma, ya que se adapta a los cambios normativos y a la creación de nuevas figuras tributarias con facilidad, lo que en un entorno fiscal cambiante "resulta esencial para "mantener la agilidad de la gestión tributaria", ha añadido Gonzalo.

"MEJORA DIRECTA"

La diputada foral ha señalado que con esta herramienta "dejamos atrás tecnologías obsoletas y nos situamos en un marco tecnológico moderno, alineado con los estándares europeos de administración digital". Según ha indicado, todo ello "se traduce en una mejora directa del servicio público", puesto que los y las contribuyentes "encontrarán una Hacienda más ágil, con procedimientos más sencillos, mayor transparencia y una atención personalizada".

En la primera fase del proyecto se han abordado los elementos nucleares del sistema, como el censo de contribuyentes y la contabilidad tributaria. En la segunda etapa se migrarán progresivamente las aplicaciones de los diferentes impuestos para garantizar la integración total.

Paralelamente a estos procesos de transformación tecnológica, la Hacienda Foral está llevando a cabo una renovación organizativa para lo que ha puesto en marcha la Oficina de Aceleración y Coordinación del Proceso de Digitalización.

Entre las funciones de este organismo destacan la coordinación del proyecto Araba Digital, la supervisión de la calidad de los trabajos técnicos, la definición del nuevo modelo operativo, la identificación de oportunidades de automatización, y la gestión del decomisado de aplicaciones obsoletas.

Gonzalo explicado que "la digitalización no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr una administración más transparente, más accesible y sostenible". Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.