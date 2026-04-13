La Hacienda de Bizkaia prevé devolver casi 635 millones e ingresar 444,9 millones en la campaña de la Renta25

La diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, presenta la campaña de la Renta25 en Bizkaia. - EUROPA PRESS

BILBAO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Foral de Bizkaia prevé que en la próxima campaña de la Renta25, que dará comienzo el 15 de abril y será la primera tras la reciente revisión fiscal, se presentarán alrededor de 683.000 declaraciones. En total, estima que se devolverán 634,9 millones a los contribuyentes y se ingresarán 444,9 millones.

La diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, ha presentado este lunes, en una rueda de prensa en Bilbao, las principales cifras de la nueva campaña de la Renta que se prolongará desde el miércoles, 15 de abril, hasta el día 30 de junio.

Según ha explicado, se prevé que se presentarán unas 683.000 declaraciones, de las que algo más siete de cada 10 tendrán resultado a devolver (a favor de los contribuyentes) por un importe medio de 1.317 euros.

En concreto, las devoluciones que se van a efectuar se elevan a 634,9 millones de euros, mientras que los ingresos que prevé Hacienda ascienden a 444,9 millones, con "un resultado neto favorable a la ciudadanía vizcaína de 190,1 millones", ha destacado la diputada.

Para esta campaña, todas las personas con datos económicos referentes al ejercicio 2025, un total de 862.930 personas, disponen de un borrador de declaración elaborado por la Hacienda Foral. En concreto, la Diputación ha confeccionado 795.479 borradores de declaración de la Renta, 726.846 en la modalidad individual y 68.633 en tributación conjunta, destinados a unidades familiares para quienes esta opción es más beneficiosa.

El 74% de estos borradores (588.557) tienen todos los datos necesarios para su presentación por parte de los contribuyentes, mientras que el 26% restante, 206.922 borradores, deberán ser completados por las personas contribuyentes, tal y como se les indica en la carta que van a recibir.

Según ha indicado la diputada de Hacienda y Finanzas, los contribuyentes reducirán el pago del Impuesto sobre la Renta en 777,5 millones de euros, aplicando las diferentes deducciones sociales contempladas en la normativa.

En concreto 275.500 personas se beneficiarán de deducciones por descendientes, con un importe global de 163,5 millones, mientras que 85.000 beneficiarios se aplicarán la deducción por discapacidad o dependencia, con 105 millones en conjunto, y 130.000 personas mayores de 65 años se beneficiarán de una deducción media de 631 millones, hasta un total de 82 millones.

Por otro lado, se devolverán 225 millones de euros por inversión en vivienda habitual, con 198.000 personas beneficiarias y 1.136 euros de deducción de media, y 71 millones por deducción de alquiler de vivienda habitual, de la que se beneficiarán 63.000 personas, con una deducción media de 1.127 euros. Las deducciones por aportaciones a sistemas de previsión social se elevan a 131 millones, con 174.500 contribuyentes beneficiados.

Berrojalbiz ha recordado que las personas cuyas rentas procedentes del trabajo no superen los 20.000 euros no tienen obligación de presentar la declaración de IRPF, lo que va a beneficiar a cerca de 180.000 personas, aunque sí tienen la posibilidad de hacer la declaración en caso de que puedan beneficiarse de las deducciones fiscales a las que pudieran tener derecho, como, por ejemplo, por el pago de alquiler.

NOVEDADES

Itxaso Berrojalbiz ha detallado las medidas derivadas de la reciente revisión fiscal aprobada en Bizkaia. Según ha destacado, se incorporan nuevas deducciones personales y familiares, como la deducción por reincorporación al mercado laboral tras el cuidado de menores de tres años, de 1.500 euros para las mujeres y de 200 euros para los hombres. También se incorporan deducciones adicionales para mujeres emprendedoras y se establece asimismo una deducción de 250 euros por cuidado de menores y personas con determinado grado de dependencia o discapacidad.

En materia de juventud se eleva hasta los 35 años la edad en la que se considera que una persona es merecedora de un tratamiento fiscal favorable.

En materia de vivienda se favorece el impulso al arrendamiento, potenciando incentivos fiscales para incrementar la oferta de alquiler asequible. Para ello, se mejorará el tratamiento fiscal de la persona arrendadora, que mantendrá una bonificación del 20% como norma general, pero que en el caso de los arrendamientos de vivienda permanente aumentará al 30%. Además, si la vivienda está situada en zonas tensionadas, la bonificación será del 70%.

En cuanto al tratamiento fiscal de las personas adquirientes de vivienda habitual, los jóvenes aplicarán la deducción incrementada del 23%, sin límite de la base máxima anual de deducción en el periodo impositivo en que se formaliza la adquisición de la vivienda habitual (sin límite de 8.500 euros).

También se mejora el tratamiento de la cuenta vivienda, al ampliarse el plazo para materializar las cantidades depositadas en cuentas vivienda a 10 años (hasta ahora eran 6). Asimismo, se amplia el porcentaje de deducción del 18 al 23%.

De la misma manera, quienes sean titulares de familia numerosa, formen parte de una unidad familiar monoporental, tengan atribuida la custodia de menores por razón de violencia doméstica o de género, tengan reconocida una discapacidad con un grado superior o igual al 65% o tengan reconocidos alguno de los grados de dependencia, tengan consideración de víctimas de violencia doméstica o de género, podrán aplicar también la deducción incrementada del 23% con el límite de 1.955 euros anuales.

IMPULSO A LA PREVISIÓN SOCIAL DE EMPLEO

En la Renta25, las aportaciones EPSV preferentes tendrán una deducción entre el 15% y el 25% y, en caso de las personas jóvenes del 25%.

En cuanto a las aportaciones de autónomos, con o sin personas trabajadoras a su cargo, la deducción será del 10% con carácter general y del 15% si es persona joven o es un sistema preferentes.

En el caso de la rehabilitación energética de vivienda, se establece una nueva deducción por obras de mejora de la eficiencia energética e integración de energías renovables en las viviendas, que será del 15% con límite de 3.000 euros.

En cuanto a la movilidad sostenible, se establecen deducciones de hasta el 10% en el IRPF por la compra de vehículos nuevos de cero emisiones y del 15% por el establecimiento de puntos de recarga.

Los contribuyentes podrán tramitar su declaración a través del canal digital (en la web www.bizkaia.eus/renta o en la app Renta Bizkaia Errenta), el telefónico (94 608 30 00) o el presencial (en las doce oficinas de la Hacienda Foral y oficinas Gertu de la Diputación), en este caso con reserva de cita previa (en el 94 406 66 00 o en la web de la Renta desde el 8 de abril). En total, 420 personas trabajarán en la campaña de 2025 en Bizkaia y se han utilizado 1.266 millones de datos para confeccionar los borradores.

CAMPAÑA DE PATRIMONIO Y GRANDES FORTUNAS

Por otro lado, el plazo para presentar la declaración del ejercicio 2025 del Impuesto sobre el Patrimonio y del ITSGF (Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas) comenzará el 4 de mayo, con el objetivo, según ha explicado Berrojalbiz, de dedicar los primeros 20 días de la campaña exclusivamente a la Renta y facilitar que la ciudadanía conozca y comprenda las novedades fiscales derivas de la revisión fiscal.

La Hacienda Foral estima que se presentarán en torno a 9.500 declaraciones del Impuesto de Patrimonio y de Solidaridad de Grandes Fortunas por un importe total de 103 millones de euros, frente a las 9.015 declaraciones presentadas en la anterior campaña, con un importe de 115 millones.