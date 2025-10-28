La Hacienda Foral de Álava aprueba la nueva delimitación de suelo urbano sujeto al IBI para Alegría-Dulantzi

VITORIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha dado luz verde a la nueva delimitación del suelo urbano sujeto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del municipio de Alegría-Dulantzi, que ha sufrido alteraciones como consecuencia de las modificaciones derivadas del expediente del 'Plan General de Ordenación Urbana' del municipio.

En un comunicado, la institución foral ha señalado que con motivo de esta modificación de la delimitación se otorgará un valor catastral acorde con su nueva condición de urbanas a las parcelas incorporadas al área urbana del municipio.

Estos valores se calcularán de acuerdo con la Ponencia de Valores vigente en el municipio de Alegría-Dulantzi. Asimismo, las parcelas que hayan quedado fuera de la nueva delimitación del suelo urbano pasarán a formar parte del catastro de bienes inmuebles de naturaleza rústica.