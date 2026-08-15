Heridos dos varones al chocar un turismo y un camión en la A-15 en Andoain (Gipuzkoa)

BILBAO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han resultado heridos este sábado al chocar un turismo y un camión en la autovía A-15, a su paso por Andoain (Gipuzkoa), en sentido Pamplona, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El accidente ha ocurrido a las ocho y cuarto de la mañana, al chocar un turismo y un camión. Los dos ocupantes del turismo han sufridos heridas y han sido llevados en ambulancia a la Clínica de La Asunción de Tolosa.

La asistencia a los heridos y la retirada de los vehículos siniestrados ha obligado a cortar momentáneamente la A-15, en ambos sentidos, generando escasas retenciones.