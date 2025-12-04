Hernani cobrará una tasa a los autobuses organizados que vayan al txotx, que tendrán que aparcar en Ibaiondo

El alcalde de Hernani da a conocer las nuevas medidas. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Hernani cobrará, por primera vez, una tasa a los autobuses organizados que vayan a la temporada de txotx a las sidrerías del municipio y que deberán, además, aparcar obligatoriamente en el polígono de Ibaiondo. Además, sancionará, a quienes orinen en la calle, con hasta 100 euros.

Así lo ha dado a conocer este jueves el alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi, que ha indicado que estas tres modificaciones en las ordenanzas municipales para "mejorar la gestión en la época del txotx" se aplicarán a partir de enero y han sido aprobadas "por unanimidad".

El primer edil ha indicado que estas medidas son resultado de "los diagnósticos y reflexiones realizados hasta ahora por el Ayuntamiento" buscando una mejor gestión de la temporada de txotx.

Según ha explicado, tomando de base el diagnóstico realizado 2024, este año se han desarrollado las líneas estratégicas de trabajo que "buscarán el equilibrio de la convivencia en la localidad".

"La organización y gestión sostenible de los usos del espacio público, la búsqueda de un equilibrio entre la actividad económica y el bienestar de la ciudadanía local, o garantizar la preservación de la cultura autóctona y de los elementos identitarios asociados a la sidra son algunos de los objetivos específicos", ha explicado.

Lertxundi ha indicado que en virtud de las modificaciones de las ordenanzas aprobadas los autobuses organizados que lleguen a Hernani desde el 24 de enero al 9 de mayo, "deberán estacionar obligatoriamente en el polígono Ibaiondo". "Se prohíbe la parada, estacionamiento y circulación de autobuses fuera de la zona autorizada, en todo el término municipal de Hernani", ha señalado.

Por otro lado, los autobuses organizados que acudan a Hernani deberán abonar una tasa de cien euros en el caso de los grandes (de más de 35 plazas) y de 60 euros los pequeños (de 9-34 plazas). Además, deberán reservar plaza previamente de forma obligaroria.

"Para ello el Ayuntamiento de Hernani está desarrollando una aplicación web que estará en funcionamiento a partir del 12 de enero", ha detallado. El número de reservas dependerá de la zona de autobuses en el polígono Ibaiondo, "limitada, para unos 60 autobuses", ha añadido.

Lertxundi ha señalado que "los autobuses que vengan a Hernani tendrán el espacio asegurado para todo el día con la reserva y garantizaremos que el espacio en el que aparquen tenga las condiciones adecuadas".

Por otro lado, se incrementan las sanciones por orinar en el espacio público. Hasta ahora, las multas de 200 euros que se imponían por esta infracción tenían una reducción del 70% con pago rápido, mientras que a partir de enero de 2026 tendrán una reducción del 50% con pago rápido, con lo que lo que si antes se pagaba 60 euros, la multa pasará a ser de 100 euros.

"Esta modificación se incorpora a la Ordenanza municipal reguladora de la convivencia y del uso y limpieza de la vía pública", ha detallado.

"MALESTAR"

El alcalde de Hernani ha subrayado que "la época del txotx es una temporada muy importante para el pueblo de Hernani, tanto cultural como económicamente", pero "la afluencia de visitantes de los sábados también genera malestar en el municipio, ante lo que el Ayuntamiento no puede hacer oídos sordos".

"En los últimos años se han tomado diversas medidas y la intención es ir dando más pasos en este sentido, buscando el equilibrio entre visitantes y hernaniarras", ha apuntado.