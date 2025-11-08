Hurtado defiende "el peso industrial" de Álava y el compromiso del PSE de "inversión y colaboración institucional"

VITORIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Álava, Javier Hurtado, ha defendido "el peso industrial de Álava", territorio "donde se están desarrollando proyectos fundamentales para la competitividad y el empleo", y ha subrayado el compromiso de su partido, "que se traduce en inversión, colaboración institucional y planificación estratégica".

Hurtado ha visitado este sábado por la mañana la empresa Steelphlat Euskadi, perteneciente al grupo internacional Harsco, donde ha destacado "el papel estratégico que desempeñan las empresas que apuestan por la innovación, la competitividad sostenible y el empleo de calidad como motor de desarrollo para el territorio".

Concretamente, Steelphlat Euskadi ha recibido 2,4 millones de euros del PERTE de Economía Circular, una medida que "impulsa la transición hacia modelos productivos más eficientes y respetuosos con el entorno".

Durante la visita, Hurtado ha subrayado que la sostenibilidad es "imprescindible" para "modernizar nuestro tejido industrial, reforzar la resiliencia de la economía alavesa y generar valor añadido", y ha situado a Steelphlat Euskadi en la "vanguardia industrial" de la economía circular.

El secretario general de los socialistas alaveses ha destacado "el peso industrial de Álava, donde se están desarrollando proyectos fundamentales para la competitividad y el empleo", además de que "los socialistas alaveses tenemos un compromiso firme con Álava y Ayala. Y este compromiso se traduce en hechos: inversión, colaboración institucional y planificación estratégica".

ABIERTO A MÁS CONSENSOS

En relación con la presentación de los presupuestos de Álava, Javier Hurtado ha dicho que "van en la buena dirección, expansivos, orientados a mejorar la vida de las personas, impulsar la transición energética, reforzar la sostenibilidad y consolidar un modelo de convivencia sólido cuya piedra angular es la vivienda", y que, pese a contar con mayoría suficiente, están "dispuestos a ampliarla".

"Nuestro pacto es con la mayoría social que quiere seguir progresando y no retroceder", ha insistido, para hacer un llamamiento al resto de formaciones para "dejar de lado posiciones partidistas y sentarse a negociar unos presupuestos útiles para la ciudadanía".