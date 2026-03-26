Hurtado destaca la "apuesta firme" por el "turismo sostenible y de naturaleza" en Euskadi

X Encuentro Nacional de Turismo de Naturaleza - IREKIA
VITORIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha destacado "la apuesta firme" que realiza el Gobierno Vasco para "fomentar el ecoturismo y el turismo de naturaleza, de tanta tradición en nuestro territorio", durante la celebración del X Encuentro Nacional de Turismo de Naturaleza.
El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, y Basquetour, junto con el Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad de la Diputación Foral de Araba han participado este jueves en el X Encuentro Nacional de Turismo de Observación de Naturaleza que ha reunido a expertos y profesionales del sector para impulsar un modelo turístico sostenible.
El evento tiene como objetivo principal fomentar el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas en torno al turismo de observación de naturaleza, "una modalidad en auge que contribuye a la conservación del patrimonio natural y al desarrollo socioeconómico de los territorios rurales".
Además, se presenta como una oportunidad única para establecer sinergias, generar nuevas oportunidades de negocio y reforzar el compromiso del sector con la protección del medio natural.
Para Hurtado, "celebrar un encuentro como estos aquí, en Euskadi y Álava, sirve para contribuir a que nuestro territorio se convierta en un referente del ecoturismo, algo por lo que llevamos ya años trabajando". "Nuestra posición se refuerza y se consolida día a día gracias a la apuesta firme que realizamos para fomentar el ecoturismo y el turismo de naturaleza, de tanta tradición en nuestro territorio", ha subrayado.
El consejero ha indicado que se seguirá consolidando Euskadi como "referente en el ecoturismo" y lo ha plasmado en un nuevo mapa del 'Gran Tour Ecoturismo', que recoge una variada oferta, "porque junto al cicloturismo y el senderismo, el ecoturismo conforma los tres pilares del turismo de naturaleza de Euskadi".
TURISMO SOSTENIBLE
"Estos pilares son fundamentales en el modelo de turismo sostenible, porque contribuyen a la distribución del turismo por todo el territorio y a la desestacionalización. Además, el ecoturismo fomenta el turismo responsable, relacionado y comprometido con la naturaleza, el respeto al medio ambiente y el desarrollo de la economía local", ha añadido.
El consejero de Turismo, Comercio y Consumo se ha comprometido a seguir trabajando para "impulsar un turismo sostenible, responsable con el entorno, que fomente el desarrollo local y el equilibrio territorial".