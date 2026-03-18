Hurtado destaca el potencial del comercio como espacio de "innovación, emprendimiento y generación de valor social"

Hurtado ha participado en la 'Jornada Gaztekinn de Emprendimiento' - IREKIA

VITORIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, ha destacado el potencial del comercio como espacio de "innovación, emprendimiento y generación de valor social".

Hurtado ha participado este miércoles en la 'Jornada Gaztekinn de Emprendimiento', celebrada en Mendizorrotza, junto a la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, María Nanclares.

Este encuentro está dirigido a jóvenes que se encuentran en el momento de decidir su futuro profesional, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante su intervención, el consejero ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para acercar a la juventud experiencias reales de emprendimiento, especialmente en sectores como el comercio, que ofrecen "múltiples posibilidades de desarrollo profesional".

Hurtado ha reconocido que, para las nuevas generaciones, el comercio puede percibirse como un ámbito vinculado a modelos tradicionales, pero ha subrayado la necesidad de "cambiar esa mirada y descubrir su potencial como espacio de innovación, emprendimiento y generación de valor social".

En este sentido, ha destacado el papel del comercio local como elemento clave para la vida en las ciudades, la cohesión social y la creación de experiencias cercanas a la ciudadanía.

Además, ha puesto en valor la capacidad de la juventud para transformar el sector, señalando que las nuevas generaciones tienen con nuevos hábitos, necesidades y competencias digitales que les sitúan "en una posición privilegiada para impulsar cambios". "Innovar no es crear algo desde cero, sino mejorar lo que ya existe o darle una nueva visión", ha afirmado.

Asimismo, ha animado a los y las jóvenes a contemplar el comercio como una opción real de emprendimiento, destacando que se trata de un ámbito cercano a la ciudadanía y presente en la vida cotidiana, desde la alimentación hasta la cultura o el ocio.

La jornada ha contado con la participación de personas emprendedoras del sector comercial, que han compartido sus experiencias y trayectorias con el objetivo de inspirar a los asistentes y mostrarles los retos y oportunidades del emprendimiento