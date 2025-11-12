IBM valora la alineación estratégica de innovación de Euskadi, clave para instalar el Quantum System Tube

El IBM Quantum, Business Development Executive, Mikel Díez, debate en el tercer panel de la jornada moderado por la directora de negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, durante la apertura de la jornada ‘Euskadi hacia el futuro’. - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IBM Quantum, Business Development Executive, Mikel Díez, ha asegurado que la elección de Euskadi para la instalación del IBM Quantum System Tube responde a la coincidencia entre la estrategia de innovación de la compañía y la de la región. Según ha explicado, esta sintonía se apoya en cuatro pilares fundamentales --la cultura tecnológica, las políticas científicas sostenidas, el talento y el tejido industrial-- que se cumplen de manera destacada en el País Vasco.

Así se ha puesto de manifiesto en la mesa redonda 'Conocimiento y transformación digital' que se ha celebrado este miércoles en el marco del encuentro 'Euskadi hacia el futuro' organizado por Europa Press.

En este panel, moderado por la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, han participado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias; el responsable de negocio para sector público de AWS en España, Óscar Sanz; la Head of de Regulación, Relaciones Institucionales y Comunicación Externa de DIGI, Mónica Barrera; IBM Quantum, Business Development Executive, Mikel Díez; el presidente de Sarenet, Roberto Beitia; y la head of Digital & IT de Viralgen, María Iglesias.

Así, el directivo ha recordado que IBM cuenta con más de 40 centros de innovación en todo el mundo, pero que únicamente cinco o seis disponen de una infraestructura similar a la que se ha creado en Euskadi. "Nuestra estrategia estaba perfectamente alineada con la de la región, y esa alineación estratégica se ha convertido en un factor diferencial para el éxito", ha afirmado durante su intervención. Díez ha subrayado que, además de la apuesta por la tecnología y la ciencia, Euskadi ha mantenido durante décadas una estrategia estable de impulso a la investigación, que ya incluía la cuántica.

En ese sentido, ha valorado el papel que desempeñan las políticas públicas en la consolidación de ecosistemas científicos. Ha destacado que las denominadas "sociedades avanzadas", en palabras del lehendakari, requieren mantener un compromiso sostenido con la ciencia para lograr desarrollo y competitividad. "Aquí teníamos muchos enteros ganados", ha apuntado Díez, al referirse a la continuidad de las políticas vascas en este ámbito y al respaldo institucional que ha acompañado a la creación del centro en Euskadi.

Entre los factores decisivos, ha enumerado también la disponibilidad de talento especializado y las capacidades de la industria vasca para absorber la propuesta de valor que aporta la computación cuántica. "Contamos con programas universitarios, preuniversitarios y posuniversitarios que forman a las nuevas generaciones en competencias científicas y técnicas", ha señalado, al recalcar que la "eminencia científica y técnica" del territorio ha sido otro elemento determinante para la implantación del sistema.

Sobre la evolución del talento, Díez ha explicado que las necesidades de formación en el campo cuántico han cambiado a medida que la tecnología ha madurado. En un inicio, se centraban en perfiles de física, química y matemáticas; sin embargo, el desarrollo actual requiere ingenieros expertos en superconducción, electrónica, micro y nanoelectrónica, además de programadores especializados en software cuántico.

El responsable de IBM Quantum ha puesto especial énfasis en la importancia de abordar los retos energéticos asociados al desarrollo tecnológico. Ha advertido de que los grandes centros de datos, con consumos que pueden alcanzar los cinco gigavatios, representan cifras muy elevadas en comparación con las necesidades energéticas de un país. En este contexto, ha explicado que la relación entre hardware y algoritmos debe repensarse para mejorar la eficiencia, ya que "trabajar con hardware tal como está diseñado actualmente no es eficiente".

Díez ha explicado que IBM investiga nuevos enfoques bajo el concepto de "matemáticas de la computación", centrados en adaptar los métodos matemáticos y los algoritmos a hardware de próxima generación, mucho más sostenible y con menor consumo energético. "Estamos trabajando en colaboración para entender cómo podemos cambiar las matemáticas y los algoritmos en función de un hardware más eficiente", ha señalado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de impulsar este nuevo tipo de talento especializado.

"UN EUSKADI GLOBAL"

Sobre las perspectivas a medio plazo, Díez ha afirmado que la iniciativa Basque Quantum constituye una oportunidad para cristalizar lo que ha denominado "un Euskadi global". A su juicio, la globalización presenta retos, pero también ofrece beneficios como la aceleración en la adopción de tecnología y un mayor impacto económico. Ha señalado que los sectores en los que la computación cuántica y la clásica pueden integrarse para generar valor son variados, destacando las finanzas, la biotecnología, la automoción, la energía y los nuevos materiales.

En el ámbito financiero, ha citado el potencial de la cuántica para optimizar carteras de inversión y procesos de 'trading'; en el sector biotecnológico, la capacidad para realizar simulaciones complejas que ayuden a mejorar la comprensión de las proteínas y su interacción con distintos compuestos; y en automoción y energía, su utilidad para avanzar en almacenamiento eléctrico y optimización de procesos industriales.

También ha aludido al desarrollo de nuevos materiales, tanto para la aeronáutica como para la fabricación industrial. "Todo esto es imparable, con lo cual lo que hay que hacer es coger la ola y plantearlo como una oportunidad", ha concluido.

Para Díez, el reto ahora pasa por definir en qué áreas puede Euskadi liderar la especialización tecnológica. "Hay que tener claro qué bandera queremos liderar", ha señalado, en alusión a la necesidad de concentrar los recursos disponibles en aquellos ámbitos en los que la región tiene mayor fortaleza.