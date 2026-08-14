Ihobe elabora una guía con criterios técnicos para que los municipios diseñen redes de refugios climáticos

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BILBAO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno vasco, Ihobe, ha elaborado una guía que bajo el nombre de 'Red de refugios climáticos en Euskadi: criterios técnicos para entidades locales' se dirige a los municipios del territorio para facilitar la creación de redes de refugios climáticos.

El documento aborda los principales aspectos que deben tener en cuenta las entidades locales para desarrollar una red de refugios climáticos, desde la identificación de posibles espacios hasta los criterios para valorar su adecuación, distribución territorial, accesibilidad y capacidad para dar respuesta a la población, ha informado.

También recoge recomendaciones para la planificación y gestión de estos espacios, con el objetivo de que los municipios puedan definir estrategias propias de adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta factores como la estructura urbana, los recursos disponibles y las necesidades de las personas usuarias.

Los refugios climáticos son espacios exteriores o interiores que ofrecen unas condiciones más adecuadas para hacer frente a episodios de calor, proporcionando lugares de protección y confort, especialmente para aquellas personas más vulnerables ante las altas temperaturas.

En este sentido, la creación de redes municipales permite ir más allá de la identificación de espacios aislados, favoreciendo una planificación conjunta que garantice que estos recursos sean accesibles, estén bien distribuidos y respondan de forma eficaz a las necesidades de la población, ha explicado.

El documento recoge, además, experiencias prácticas de municipios vascos que pueden servir de inspiración a otros ayuntamientos. La guía puede descargarse en la web de Ihobe.