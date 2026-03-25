Ikerbasque atrajo en 2025 a 30 investigadores y captó más de 49 millones en fondos para investigación

Mariana Medina, Fernando Cossío, Juan Ignacio Pérez, Amaia Esquisabel e Irati Garmendia - IREKIA

BILBAO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia, atrajo el pasado año a 30 investigadores, 15 menos que en 2024, pero captó por encima de 49 millones de euros en fondos para investigación, dos más. Al cierre del año contaba con 417 profesionales de 35 países y 1.685 profesionales trabajaban en los grupos liderados por personal de Ikerbasque.

El balance de resultados de 2025 ha sido presentado en rueda de prensa en Bilbao por el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias; el director científico de Ikerbasque, Fernando Cossío, y la directora de Política Científica, Amaia Esquisabel, acompañados de dos investigadoras recientemente incorporadas: Irati Garmendia, que desarrolla su labor en Biogipuzkoa, y Mariana Medina, que hace lo propio en CIC nanoGUNE.

Durante el pasado año la captación de fondos por el personal investigador de Ikerbasque alcanzó los 49 millones de euros, dos millones más que en 2024, mientras 1.346 proyectos de investigación contaron con financiación externa y se logró la publicación de 1.726 artículos en revistas indexadas de "alto impacto internacional".

Entre ellos, tanto Pérez Iglesias como Cossío han destacado cinco nuevos proyectos respaldados por el European Research Council (ERC), la entidad más prestigiosa en Europa en el ámbito del apoyo a investigaciones científicas de frontera, que eleva a 27 los proyectos "vivos".

'AÑO ESPECIAL'

En su intervención, el consejero ha calificado 2025 de "año especial" porque Ikerbasque ha reforzado su condición de fundación para la Ciencia, que ha adquirido un significado "más real", al ampliar y diversificar sus funciones como catalizador de la ciencia de vanguardia en Euskadi y pasar, de la atracción y desarrollo de talento investigador, a desempeñar un papel "más activo" en la gestión de la actividad investigadora.

Entre esos hitos del ejercicio, ha destacado su participación en la gobernanza de algunos BERC-, y la gestión de infraestructuras científicas, como el Centro Ikerbasque de Donostia en el que se encuentra ubicado el ordenador cuántico de IBM.

Pérez Iglesias ha querido resaltar dentro de su labor aspectos a los que no se alude, como su impacto en el ámbito empresarial, ya que, desde el inicio del programa, sus investigadores han participado en la creación de 48 spin-offs, iniciativas empresariales caracterizadas por basar su actividad en "la explotación de nuevos procesos, productos o servicios a partir del conocimiento y los resultados obtenidos en sus investigaciones".

Así, ha subrayado, esas 48 nuevas empresas suponen que "más del 10% de investigadores e investigadoras de Ikerbasque han creado alguna empresa", una cifra, ha proseguido, que "puede parecer modesta, pero es espectacular porque hablamos de personas que no vinieron a Euskadi a crear una empresa, sino a investigar por las condiciones atractivas que se les ofrecían para venir".

Pérez Iglesias ha incidido en que, tras haber desarrollado una carrera investigadora propia en Euskadi, han encontrado la posibilidad, a partir del conocimiento que han generado, de crear una empresa, algo que ha calificado de "muy importante" porque supone "una traslación directa de conocimiento científico a producción de nuevos servicios y nuevos productos, algo a lo que no estábamos acostumbrados".

Sobre el perfil de esas 48 nuevas empresas, el consejero ha desvelado que la mitad son biotecnológicas, lo que es "muy significativo" porque no es el sector que más investigadores ha atraído a Euskadi y, sin embargo, es "donde más oportunidades de negocio se han identificado".

A su entender, eso significa que "no es casual que Euskadi en este momento se esté convirtiendo en un foco de atracción de empresas biotecnológicas, también de fuera, lo que está generando un ecosistema biotecnológico en España al que Euskadi está contribuyendo".

PERFILES

Fernando Cossío ha ofrecido una perspectiva global de la actividad de Ikerbasque, que, al cierre de 2025, había captado a 417 personas investigadoras en todo el mundo para desarrollar su trabajo en universidades y centros de I+D del País Vasco, mayoritariamente varones, 69% de hombres, frente a un 31% de mujeres.

De esos 417 profesionales, 214 cuentan con una carrera investigadora consolidada (senior), 107 son jóvenes promesas y 96 Research Associates, categoría intermedia que complementa las anteriores.

En relación con su área de conocimiento, el 44% son especialistas en ciencias experimentales, el 26% en ciencias médicas; un 16% son especialistas en ingeniería y un 14% en ciencias sociales y humanidades. En cuanto a su procedencia, destacan los centros de mayor prestigio a nivel mundial como el MIT, la Universidad de Harvard, Oxford, Stanford, CNRS o Max Planck.

Además, ha destacado Cossío, la Comisión Europea ha elegido el programa de atracción de investigadores de Ikerbasque como una de las mejores iniciativas europeas para el desarrollo científico en seis ocasiones, lo que ha supuesto para Ikerbasque unos ingresos de 28 millones de euros de la Comisión Europea.

En cuanto a sus destinos, 128 investigadores Ikerbasque han quedado adscritos a la EHU. Los 289 restantes se han incorporado al resto de Universidades (Deusto y Mondragon Unibertsitatea) y a los centros de investigación, entre ellos, los nueve BERC (Basque Excellence Research Centre) y los cuatro centros de Investigación Cooperativa dependientes del Departamento de Ciencia, Universidades e Investigación.

CAPTACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

Preguntado Pérez Iglesias por el objetivo anunciado el año pasado de que, dada la situación en EEUU tras la llegada de Trump a la presidencia, se iba a tratar de acelerar la atracción de talento y repatriación de profesionales vascos que trabajan en este país que habían mostrado su interés por venir a Euskadi, ha asegurado que, de momento, "realmente no se puede decir que esa cifra sea significativa, ya que en 2024 fueron cuatro los investigadores que vinieron de Estados Unidos y en 2025 han sido seis".

Tal y como ha dicho, la impresión extraída tras varias visitas y varios seminarios online es de que "realmente existía preocupación y había un incentivo para irse de Estados Unidos, pero el incentivo no acaba de ser lo suficientemente fuerte todavía como para irse", ha reconocido.

Por otro lado, ha manifestado, "en Estados Unidos ha habido históricamente muchísimos recursos para investigar y es algo que si te vas, te lo tienes que pensar, por mucho que allí las cosas sean complicadas", a lo que hay que sumar, ha subrayado, que existen "campos del conocimiento que no solamente no han tenido reducciones de financiación, sino que la han visto aumentada significativamente, en tecnológicas fundamentalmente".