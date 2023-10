Illa no da por hecha la amnistía y ve en el referéndum un "inmenso error que no se puede hacer y un callejón sin salida"

Dice que el Gobierno de la Generalitat es "una camisa de fuerza" para Cataluña y critica "la pugna interna paralizante" de los soberanistas



El presidente del grupo parlamentario socialista en Cataluña y líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmado que "no da por hecho nada", incluida la amnistía, y ha asegurado que el referéndum que plantean como condición ERC y Junts para apoyar una investidura de Pedro Sánchez como presidente es "un inmenso error", más que "una línea roja" y supone "un callejón sin salida que no se puede hacer".

Illa ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha tomado parte en el encuentro 'Objetivo Actualidad' organizado por el diario El Correo.

En el marco de este acto, ha asegurado que estos últimos cuatro años con el Gobierno presidido por el presidente Pedro Sánchez "han sentado bien en Cataluña". "Le han sentado bien a la sociedad catalana. Hay un mejor clima en las instituciones, hay un mejor clima de convivencia en la ciudadanía y hay un mejor funcionamiento de nuestra economía", ha manifestado.

Salvador Illa cree que merece la pena explorar cómo seguir desarrollando "estas políticas que ha liderado el presidente Sánchez en relación a Cataluña". "Explorar las posibilidades de este camino que se inició con el presidente Sánchez es casi una obligación, por no decir un requisito", ha añadido.

El dirigente socialista ha indicado que lo están haciendo bajo "dos grandes ejes, el de la coherencia y el de la Constitución", porque ese es el marco que "permite a cada cual expresar su proyecto político, sea la independencia de Cataluña o la independencia de Vic".

No obstante, ha apuntado que también hay dejar claro "dónde no hay un camino, dónde hay un callejón sin salida" y que, a su juicio, es "insistir, por parte de algunos, en ahondar en la división y en la ruptura".

"¿Cómo vamos a ahondar en la división y en la ruptura en el ámbito de una Europa que está en un camino, en un horizonte federal?", se ha preguntado.

"Por tanto, sí a una exploración, sí a avanzar en coherencia y siempre dentro del marco de la Constitución por este camino que ha dado frutos y ha recibido el aval de las urnas en Cataluña, y no a ahondar por un camino que nosotros no compartimos", ha insistido.

Cuestionado por si da por hecha la amnistía, ha asegurado que no da "nada por hecho" y lo que "da por hecho es lo que dijeron los ciudadanos el 23 de julio y en Cataluña de una forma muy rotunda".

REFÉRENDUM

Illa ha afirmado que el referéndum que plantean Junts y ERC como condición para una investidura de Pedro Sánchez, es "más que una línea roja, es un inmenso error" y "no es lo que los ciudadanos quieren. "Y hemos sido muy claros que por ahí no hay camino", ha añadido.

Tras indicar que no hubo nunca una mayoría social en Cataluña "a favor de recorrer el camino que se recorrió y que ahondó en la división y la ruptura de la sociedad" en referencia al anterior referéndum, Illa, tras apelar a la inteligencia política, ha asegurado que los socialistas no van ahondar ni caminar "por ese camino y por ese callejón sin salida" que, a su juicio, supone un referéndum. "No se puede hacer y no lo vamos a hacer", ha señalado.

Illa ha reclamado a las fuerzas independentistas "reconocer la pluralidad de la sociedad catalana y cree que se debe y abrir un diálogo entre catalanes" que permita "llegar a un consenso mínimo". Entre las distintas proyectos, ha señalado que hay una parte "menguante" pero "significativa" que tiene un "proyecto político que es independizar Cataluña", que él no solo lo comparte sino que "combate políticamente".

El dirigente socialista, que no ve que se vaya a producir "ninguna fractura" dentro del PSOE, se ha referido también al Gobierno de la Generalitat y ha indicado que "no funciona, está débil" y, además "está solo y quiere ir solo". "No acaba de permitir esta expansión de la sociedad catalana", ha subrayado.

A su juicio, ese es el "gran error" del Gobierno catalán, querer "ir solos", porque eso lleva a que ese Ejecutivo "más que permitir el crecimiento y desarrollo de Cataluña", actúe "como camisa de fuerza ante la sociedad catalana".

También ha aludido a la "pugna paralizante en lo interno" que existe en Cataluña entre distintas expresiones del bloque soberanista en Cataluña.

Según ha advertido, esa "pugna paralizante en lo interno", en algunos momentos, "puede poner en riesgo generar un marco de estabilidad en España que permita desarrollar a Cataluña en el conjunto de España.

