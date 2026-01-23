Inestabilidad y ambiente frío, este sábado en Euskadi

BILBAO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en el País Vasco aumento de la inestabilidad y un ambiente más frío, con máximas que no superarán los 11 grados en el litoral.

La mañana, en general, será tranquila con nubes y claros y las precipitaciones serán poco probables. Sin embargo, a partir del mediodía llegará un frente y a partir de entonces se producirán chubascos, que podrían venir acompañados de tormentas. Lo más probable es que tras el paso del frente, por la noche, vayan remitiendo.

La cota de nieve podría situarse en torno a 600-800 metros, subiendo a 900-1.000 metros por la noche. Además, no se descartan heladas en zonas del interior. El viento soplará del suroeste por la mañana y girará a oeste en torno al mediodía y será intenso por la tarde, sobre todo en la costa.

Las temperaturas máximas rondarán los 11 grados en la costa y los 7 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre 1 grado en el interior y 6 grados en la costa.