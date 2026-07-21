Insausti dice que los altercados del Mundial "llevan al pasado" y "ninguna idea justifica el uso de violencia"

Jon Insausti, alcalde donostiarra. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha remarcado, ante los altercados registrados este pasado domingo en el seguimiento y celebración de la final del Mundial de Fútbol, que "cualquier tipo de reivindicación o idea nunca puede justificar el uso de la violencia y la fuerza". A su juicio, se trata de actitudes que "nos llevan al pasado" y que "aquí no las vamos a tolerar".

En rueda de prensa, Insausti ha valorado el seguimiento de la final del Mundial de fútbol en la pantalla instalada en Anoeta y las posteriores celebraciones, que, en el caso de San Sebastián, se saldó con un detenido y seis personas investigadas. También se produjeron incidentes en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Berriz, con un total en Euskadi de cuatro personas arrestadas y otras siete investigadas.

"Voy a decirlo muy claro, cualquier tipo de reivindicación o idea nunca puede justificar el uso de la violencia y la fuerza. Y esas imágenes, que hemos vivido, en otros municipios también, a mí me generan mucha pena y mucha tristeza, y nos llevan al pasado. Y esas actitudes aquí no las vamos a tolerar, y creo que eso es importante decirlo", ha subrayado.

"NORMALIDAD"

No obstante, el regidor donostiarra ha destacado "la normalidad con la que los aficionados al fútbol han podido seguir la final del Mundial, dentro del fair play". Así, ha considerado que "es de agradecer la naturalidad con la que este fin de semana las distintas aficiones que han estado viviendo la final del Mundial han podido ver y disfrutar de un Mundial, en este caso en la ciudad".

Asimismo, preguntado por si se está planteando algún recibimiento a los jugadores donostiarras, Insausti ha señalado que "estaría encantado de hablar con ellos y de escucharles y de conocer todas las emociones que han tenido" pero, según ha dicho, "tampoco quiero sobreactuar en las cosas como son, creo que tanto Mikel Oyarzabal como Martín Zubimendi tienen que atender ahora a muchísimas personas, abrazar a mucha gente, saludar, estar con ellos. De hacer algo tenemos que escucharles, hablar con ellos y hacerlo poco a poco".

De este modo, el alcalde donostiarra ha insistido en que "tenemos que llamarles, felicitarles evidentemente, pero creo que ahora estarán con las emociones a flor de piel". "Tendrán ganas de abrazar y recibir a sus amigos, a sus familiares y creo que cada uno también tiene que saber, en toda esa escala, cuál es su sitio. Lo importante es hablar con ellos y también saber qué esperan o qué sienten, pero hay que tomarlo con tranquilidad y poco a poco", ha concluido.