Intoxicadas dos personas al incendiarse un garaje en Muskiz (Bizkaia)

Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 30 abril 2026 21:55
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BILBAO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado intoxicadas esta noche por inhalación de humo al declararse un incendio en la planta -1 de un garaje del número 1 de la calle Artekale de Muskiz (Bizkaia), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El fuego ha comenzado a las ocho y cuarto de la tarde, y la gran humareda negra que salía del garaje ha obligado a confinarse en sus casas a los vecinos de las viviendas cercanas.

La Ertzaintza y la Policía local han acordonado la zona, mientras los bomberos trabajan en el lugar para apagar un fuego que ha calcinado, al menos, tres vehículos.

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