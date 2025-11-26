Investigada una mujer en Irun por permitir que su hijo de diez años condujera un vehículo y difundirlo en redes sociales

SAN SEBASTIÁN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una mujer en la localidad guipuzcoana de Irun tras difundirse en redes sociales un vídeo en el que permitía que su hijo de diez años condujera un vehículo.

Según ha informado la Delegación del Gobierno central en Euskadi, la Guardia Civil de Gipuzkoa ha investigado a esta mujer como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, después de que permitiera que su hijo, un menor de 10 años, condujera su vehículo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de octubre, cuando el menor realizó diversas maniobras de conducción que fueron grabadas y posteriormente difundidas en redes sociales.

Tras la localización del vídeo, los agentes abrieron una investigación que ha culminado el 21 de noviembre con la identificación de la madre y la instrucción de diligencias.