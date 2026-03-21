Un invierno lluvioso impulsa los embalses vascos hasta el 85,3% de su capacidad

Inundaciones en Bizkaia durante el episodio de lluvias intensas del 7 de marzo de 2026 (archivo) - EUROPA PRESS

BILBAO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un invierno húmedo en el litoral de Euskadi, con entre 40 y 45 días de lluvia en la vertiente cantábrica debido a la persistencia de borrascas atlánticas, y entre 30 y 35 días en la Llanada Alavesa y Rioja Alavesa, ha aumentado las reservas de los embalses vascos hasta los 215 hm3 de agua (el 85,3% de su capacidad total), tras recoger 4 hm3 más de agua en la última semana.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a los que ha tenido acceso Europa Press, las reservas actuales del País Vasco están 5 hm3 por encima de la misma semana de 2025, cuando tenían 210 hm3 (83,3% de llenado). También guardan más recurso hídricos que la media de la última década, fijada en 208 hm3 en estas fechas.

El pantano alavés de Ullibarri recoge 132 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 90,4% de su capacidad total. Por su parte, las reservas del embalse de Urrunaga ascienden a 52 hectómetros cúbicos, lo que representa el 72,2% de su capacidad.

El embalse de Ibai Eder, en Gipuzkoa, está al 91% de su capacidad total de 11 hm3. En este mismo territorio histórico, el pantano de Urkulu -con 10 hectómetros cúbicos de capacidad- tiene embalsado el 100% del agua que puede acoger.

Ibiur, también en Gipuzkoa, recoge el 100% de su capacidad total de 8 hm3. Por último, el embalse de Albina, en Álava, permanece al 60%, al mantener embalsados 3 hectómetros cúbicos de agua.

PRECIPITACIONES ABUNDANTES

Según datos de Euskalmet, las precipitaciones en invierno han sido abundantes y persistentes en Euskadi durante gran parte de este periodo, con acumulados "superiores a lo normal en amplias zonas", especialmente en la vertiente cantábrica.

Los mayores registros se han concentrado en el nordeste de Gipuzkoa, donde dos estaciones han estado por encima de los 700 mm (la de Eskas con 766,5 mm y Añarbe con 707,3 mm). En el interior de Bizkaia y áreas de montaña, también han tenido precipitaciones abundantes (con datos como los de Mallabia con 558,6 mm, Almike con 542,1 mm o Zegama con 533,4 mm).

Sin embargo, las cantidades han sido menores en el sur de Álava y en algunos puntos de la Llanada Alavesa, donde no se han alcanzado los 200 mm. En concreto, en Zambrana se han anotado 148,6 mm, en Moreda 154,3 mm y en Espejo 172,4 mm.

Además, las nevadas se han dado "en varios momentos del invierno, aunque en general a cotas variables", con mayor presencia en los episodios fríos de comienzos de enero.