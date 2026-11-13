El IPC sube en Euskadi cuatro décimas en octubre y la tasa anual se sitúa en el 4,8%

Archivo - Calzado en una tienda. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha incrementado en Euskadi el pasado mes de octubre un 0,4% en relación a septiembre y un 4,8% en comparación con octubre de 2025. En los diez primeros meses de 2026, los precios han subido un 4,3%, según los datos hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la comparativa mensual, Vestido y Calzado es el sector más inflacionista, con un aumento del 6,4%, mientras que el mayor descenso corresponde a Restaurantes y Alojamiento, con un 1,2%.

En la variación interanual, con incrementos en todos los sectores, el Transporte anota el mayor aumento de precios, con un 9,9% más que en octubre del pasado año, seguido de la Vivienda, con un 6,4%.

(Habrá ampliación)