Irkus Ansotegi, único candidato a la alcaldía de Getxo en el proceso interno que está celebrado el PNV

BILBAO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Irkus Ansotegi será el único candidato a la alcaldía de Getxo en el proceso interno que está celebrado el PNV para las próximas elecciones municipales y forales. Ansotegi ha sido el único candidato propuesto en las asambleas de las tres organizaciones municipales de Getxo, que se han celebrado durante la tarde de este martes. En cualquier caso, para ser oficialmente candidato, deberá ser ratificado en una segunda asamblea que se celebrará en mayo.

La actual alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, anunció el pasado día 13 que no optaría a ser candidata a las elecciones municipales de 2027, "una decisión personal que no ha sido fácil, pero sí profundamente reflexionada", según trasladó en una misiva a sus compañeros de partido.

Según ha informado el PNV, Irkus Ansotegi había sido propuesto por las tres Juntas Municipales de Getxo: Algorta, Getxo Zaharra y Ondarreta. "Además de un candidato de consenso, es una persona joven, preparada, con experiencia y trayectoria profesional demostrada. Implicado en los ámbitos político, cultural y social de Getxo, es una persona para liderar nuestro municipio", ha asegurado.

Irkus Ansotegi Zulueta tiene 47 años. Nacido en Getxo, es afiliado al Partido Nacionalista Vasco desde 1995, abogado, y cursó sus estudios en la Universidad de Deusto. En la actualidad es responsable de una empresa de asesoría jurídica.

Ha estado siempre implicado en el movimiento cultural del municipio. Entre otras entidades, ha formado parte de la Bertso Eskola, del grupo de baile Itxartu o de la asociación Hazi eta Bizi, de la que fue presidente. Además, ha sido miembro del Consejo Nacional de EGI y de la Junta Municipal de Algorta.