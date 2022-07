Iturgaiz cree "muy grave que los radicales" de la IA quieran crear "guetos" en Euskadi

BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, cree "muy grave que los grupos radicales" de la izquierda abertzale quieran crear "guetos" en Euskadi, como hicieron los nazis "con los judíos en Varsovia", dependiendo de la ideología o profesión de sus ciudadanos, en referencia a la agresión de un ertzaina en Vitoria o el veto de otra agente de la Policía autonómica vasca en actos festivos de Mutriku, en Gipuzkoa.

En una rueda de prensa celebrada en el barrio de Las Arenas de Getxo (Bizkaia), Iturgaiz ha mostrado su "solidaridad, apoyo y cariño" a ambos agentes de la Policía autonómica, y ha condenado "sin paliativos" estos hechos.

A su juicio, lo que está pasando en Euskadi con "los grupos radicales de la extrema izquierda abertzale es muy grave para la convivencia, para la libertad y para la democracia en tierra vasca". "Primero vinieron a por los universitarios constitucionalistas y Bildu no condenó. Luego vinieron a por los jóvenes de Nuevas Generaciones del PP y Bildu no condenó. Después, vinieron a por los ertzainas y Bildu no condenó", ha añadido.

Por ello, se ha preguntado "hasta cuándo algunos partidos políticos, como el PNV y el PSOE, van a seguir blanqueando a los responsables de estas aberraciones en Euskadi".

Carlos Iturgaiz ha dicho que lo ocurrido en Vitoria con el agente de la Ertzaintza en Vitoria "ya lo conocía el PP", porque al ertzaina le agredieron al grito de 'Zipaio, ¿qué haces en esta calle?', mientras que anteriormente el dirigente alavés Iñaki García Calvo fue agredido al grito de 'Facha, ¿qué haces en esta calle?'.

"Es decir, los radicales, con el beneplácito de Bildu, porque no lo condena, están intentando crear guetos en nuestras plazas, en nuestras calles, en nuestro terrritorio, en nuestros barrios, al estilo del gueto judío en Varsovia", ha apuntado.

El líder de los populares vascos ha denunciado que "los radicales" pretendan establecer "dónde pueden estar algunos vascos o no pueden estar, dónde pueden o no pasear, dependiendo de su profesión o su ideología". "Esto es inaudito, es inadmisible y, además, es intolerable.