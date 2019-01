Iturgaiz dice que es necesario adelantar las generales porque la situación política en España es "muy crítica"

Publicado 07/01/2019 11:59:37 CET

Admite que "la mayoría de votos" de Vox provienen del PP, pero no significa que tengan que hacer su política para recuperarlos

BILBAO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz ha afirmado este lunes que, "sin tener que esperar a mayo", en estos momento es necesario adelantar las elecciones generales, "más aún, cuando el mapa político está cambiando", ya que, en su opinión, la situación política en España es "muy crítica" en estos momentos.

Además, el eurodiputado popular ha dicho, en una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, que el vídeo tuiteado por el PP de un niño deseando la muerte del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, fue "de mal gusto" e "inaceptable", aunque ha recordado que dirigentes populares "salieron rápidamente a decir que estaban en contra y pidieron perdón". "No podemos aceptar nunca algo así ni en el PP ni en ningún otro partido", ha añadido.

Iturgaiz se ha referido, de esta forma, al hecho de que la cuenta oficial de Twitter del PP publicara un vídeo, supuestamente de humor, en el que un niño pide a su padre que lea la carta que ha escrito a los Reyes Magos. En ella, el niño repasa a sus ídolos musicales y lamenta su muerte, antes de señalar que su presidente favorito es Pedro Sánchez.

El dirigente popular ha reiterado la necesidad de que el actual Gobierno socialista adelante la convocatoria de elecciones generales, "sin tener que esperar hasta mayo". "En estos momentos, la situación política en España es muy crítica, y por eso creo que esas elecciones son necesarias cuanto antes, más aún, cuando el mapa político está cambiando, como ya hemos visto en Andalucía", ha destacado.

En este sentido, ha asegurado que "habrá gobierno en Andalucía" y que el PP "lo está haciendo todo por dejar al PSOE fuera" del Ejecutivo andaluz, porque "la gente ha pedido el cambio" y porque "es necesario también por higiene democrática".

Así, ha indicado que, cuando no se cuenta con mayoría absoluta, como es el caso en Andalucía, "debes negociar con otros partidos" para llegar a un acuerdo, y que, en este caso, "Vox ha puesto encima de la mesa el tema de la violencia de genero" como condición para dar su apoyo al candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla.

De esta manera, el eurodiputado del PP ha considerado que "podemos hacer un acuerdo más amplio en esa cuestión". "No lo debemos ver tan sólo como un problema entre mujeres y hombres, ya que también existe violencia contra ancianos, menores y hombres, menos pero existe. Creo que sería positivo incluir todo eso en la misma ley. Si podemos ampliar esa ley, será mejor para todos. No creo que vaya a ser un problema", ha señalado.

Asimismo, ha coincidido con el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, al tachar de "drama" la violencia machista, "contra la que estamos luchando todos y no es una cuestión de partidos, sino que es una tragedia que está dentro de la sociedad y todos estamos mentalizados para acabar con ella".

"Ahora, también voy a decir que los que están negociando con Vox y Cs son nuestros compañeros de Andalucía. Ellos saben lo que está pasando, y yo le doy toda la confianza a Moreno Bonilla para que haga lo mejor para el PP en Andalucía y en España, y estoy convencido de que no vamos a dejar nada de lado en esta cuestión y que vamos a hacer cambios para reforzar esa ley y noi debilitarla", ha asegurado.

VOTOS DE VOX

Además, Carlos Iturgaiz ha admitido que "la mayoría de los votos" de Vox provienen del PP, "y eso es una realidad", ya que, "aunque es verdad que pueden tener unos votos de Cs, la mayoría es de gente que estaba en el PP". En este sentido, ha afirmado que "nos gustaría que esa gente volviera al PP", aunque eso no significa que los populares tengan que "hacer la política que hace Vox".

"No creo que deba ser así, y Pablo Casado no va a decir algo así. Desde el primer momento ha defendido cual es su seña de identidad y lo que le escuchamos lo ha dicho desde siempre, por lo que no podemos decir que es la política de Vox, sino la de Casado, que lo está haciendo muy bien", ha asegurado.