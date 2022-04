Iturgaiz dice que "pasa de castaño a oscuro" que PNV, que pacta con partidos "antidemocráticos", dé "lecciones" al PP

Sobre su reelección, dice estar "a disposición" de sus compañeros del partido en Euskadi y de su "presidente", Alberto Nuñez Feijóo

BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha considerado que "pasa de castaño a oscuro" que el PNV, que pacta con partidos "antidemocráticos como Bildu", dé "lecciones" sobre pactos al PP por su acuerdo con Vox para presidir la comunidad de Castilla y León.

En una entrevista a Radio Nacional, recogida por Europa Press, Carlos Iturgaiz ha respondido, de esta forma, a las declaraciones de este pasado domingo en el Aberri Eguna del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, que se ofreció a "arrimar el hombro" para "dejar fuera de juego" a Vox.

Según Iturgaiz, que el PNV "venga a dar lecciones al PP por los pactos pasa de castaño oscuro", sobre todo cuando "todos sabemos que el PNV está pactando con partidos antidemocráticos como Bildu", en cuya dirección "todos conocemos que están los jefes de ETA". "Y con ellos llegan a pactos en educación, en presupuestos", ha criticado, para asegurar que "también llegarán a pactos en el futuro en un nuevo estatus como desea y ayer lo dijo el PNV en el Aberri Eguna".

"Con esa Bildu que justifica los crímenes de ETA quieren llegar a pactos y acuerdos de país", ha reprochado al PNV, para afirmar que "Los de Bildu son los patriotas para el PNV, patriotas descarriados en algunas ocasiones, pero a la postre patriotas y por eso quiere llegar a esos acuerdos".

CASTILLA Y LEÓN

En referencia a la investidura este martes de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León con el apoyo de Vox, Iturgaiz ha indicado que los populares tenían "dos formulas para llegar a una mayoría estable, con el PSOE o con Vox", pero el PSOE "no quiso de ninguna manera llegar a ningún acuerdo con el PP", algo "lógico", en su opinión, porque "el PSOE ya sabemos a quien tiene de socios, a los golpistas catalanes de Ezquerra, a los del partido político de los jefes de ETA, los de Bildu, y a los comunistas chavistas de Podemos".

Según ha afirmado, al PP "nadie le puede reprochar" que llegue a un acuerdo con "un partido que es democrático, como es Vox". Además, se ha mostrado convencido de que Fernández Mañueco va a "imponer el programa y el proyecto del PP", porque "así lo ha dicho por activa y por pasiva y por eso se ha llegado a un acuerdo en Castilla y León" con Vox.

En relación a la nueva etapa del PP con Alberto Nuñez Feijóo como líder, Carlos Iturgaiz ha reconocido que el partido ha pasado momentos "complicados, difíciles y políticamente tumultuosos", pero "hay una evidencia, que es que hay que mirar al futuro". "Nosotros fuimos al congreso de Sevilla con esperanza e ilusión y hemos salido con más esperanza, ilusión, fuerza y unidad", ha afirmado, para destacar que el PP liderado por Nuñez Feijóo está "muy unido y fuerte".

En ese sentido, ha destacado las encuestas que dicen que el PP "ganaría las elecciones" y, sobre todo, que "cuando se le pregunta a los españoles quién cree que va a ganar las elecciones, la mayoría de los españoles dice que el PP y que Alberto Nuñez Feijóo será el presidente de todos los españoles". "Ha sido un gran acierto y ahora a mirar el futuro", ha dicho.

CONGRESO DEL PP VASCO

Por otro lado, sobre el congreso del PP vasco, para el que aún no hay fecha, y preguntado si volverá a presentarse candidato, Iturgaiz ha dicho que está "a disposición" de lo que le pidan sus compañeros del PP del País vasco, porque, según ha dicho, "a ellos me debo", y también de su "presidente, que es Alberto Nuñez Feijóo", pero ha considerado que "no es momento de hablar de estas cuestiones mientras el congreso no se haya convocado".

"Se hablará cuando se convoque en su momento el congreso, por respeto al propio partido político y a los compañeros del PP vasco", ha reiterado, para afirmar que, "mientras tanto lo más importante es seguir trabajando para todos los vascos" porque "tenemos muchas cosas que hacer". En ese sentido, ha indicado que "ayer se demostró que el Aberri Eguna del PNV es una fiesta excluyente de nacionalistas y para nacionalistas y que el nacionalismo obligatorio pretende imponer a todos los vascos no nacionalistas en esta tierra".

"Y yo quiero hablar de una tierra para todos los vascos, que es lo que importa el PP vasco. Ese es el objetivo del PP en estos momentos y cuanto llegue el congreso del PP ya hablaremos de nombres", ha manifestado.

COMISIONES

Por otro lado, sobre las presuntas comisiones millonarias en contratos de emergencia con el Ayuntamiento de Madrid, Iturgaiz ha dicho confiar en "la buena gestión" de sus compañeros del PP de Madrid y se ha mostrado confiando en que este asunto "no va a salpicar ni implicar absolutamente a nadie de la dirección política del PP de Madrid".

Tras actuar al PSOE de querer "tapar sus vergüenzas" con este asunto, Iturgaiz ha afirmado que "la tranquilidad" del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es "la tranquilidad de todo el PP de toda España".

En cualquier caso, el líder de los populares vascos ha señalado que "hay que hacer una distinción entre lo político y los casos de gente que se quiera lucrar con el tema de mascarillas ahora, antes o en cualquier momento". "Si hay personas que se han lucrado serán los jueces lo que tengan que decidir, pero lo que no se puede es intentar buscar responsabilidad políticas en un persona como el alcalde de Madrid que era el primero que iba en los momentos más complicados y difíciles a los hospitales, mientras que Sánchez no apareció por ninguno", ha dicho.