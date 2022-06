Iturgaiz insta al PSE a hacer "todos los esfuerzos" para que el nuevo estatus "no sea una realidad"

Dice, en referencia a EH Bildu, que "la verdadera geometría variable" en Euskadi y en España es la que se "debe hacer entre los demócratas"

BILBAO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha instado al PSE-EE a hacer "todos los esfuerzos" para que "no sea una realidad" un nuevo estatus, reclamación tras la que, a su juicio, se "esconde la deriva independentista", y ha advertido de que colocaría a la sociedad vasca "en el precipicio". Asimismo, ha defendido que "la verdadera geometría variable" en Euskadi y en el resto del Estado es la que se "debe hacer entre los demócratas", en referencia a EH Bildu.

Iturgaiz se ha reunido este lunes con el secretario general del PSE, Eneko Andueza, dentro de la ronda de contactos que el líder socialista inició con sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos tras su designación. El encuentro entre ambas formaciones, anunciado inicialmente para el mes de febrero, fue suspendido tras el acuerdo que los socialistas alcanzaron con EH Bildu en la localidad alavesa de Iruña de Oca.

La delegación socialista ha estado encabezada por su secretario general, Eneko Andueza, acompañado del secretario de Organización, Miguel Ángel Morales, y de la secretaria de Política Institucional, Begoña Gil. Por su parte, Iturgaiz ha liderado la delegación de la formación popular, acompañado por la secretaria general, Laura Garrido, y del coordinador general, Borja Corominas.

A la finalización de la cita, desarrollada en la sede del PP de Bilbao, el presidente de los populares vascos ha reconocido que el acuerdo en Iruña de Oca entre socialistas y coalición soberanista "escoció y sigue escociendo" a una formación popular que, hasta aquel momento, había dado "plena estabilidad", frente a un partido como EH Bildu que "justifica los ataques a militantes del PP".

Por otro lado, Carlos Iturgaiz ha valorado que la reunión con los socialistas se haya desarrollado en un "ambiente cordial y distendido", y ha subrayado que hay cosas que unen a ambos partidos. Entre estas, ha destacado la defensa del Estatuto de Gernika como "punto de encuentro de la sociedad vasca".

"También nos une la oposición a la deriva independentista que esconde el nacionalismo vasco tras el nuevo estatus", ha alertado. A su juicio, el PSE debe así "ayudar" para que el nuevo estatuto "no sea una realidad", por ser "independentista y rupturista".

Tras recordar que el PSE conforma el Gobierno Vasco junto al PNV, Iturgaiz ha afirmado que ha pedido a Andueza que haga "todos los esfuerzos para que el PNV y el lehendakari desistan definitivamente de colocar a la sociedad vasca en el precipicio al que llevaría un estatuto soberanista".

"Los vascos necesitamos tranquilidad. Ya les gustaría a los ciudadanos de Córcega tener la mitad de la mitad de la mitad del estatuto de autonomía que tiene el País Vasco. No hay que buscar prospecciones e imágenes en otros lugares", ha aseverado.

En esta línea, y tras destacar que desde las filas socialistas se les haya trasladado que están "en esa posición", el líder de los populares vascos ha advertido de que en las últimas semanas se ha podido ver "un tira y afloja" entre PNV y PSE-EE en esta cuestión, de forma que se están "electrocutando algunas posiciones". "Yo quiero un Partido Socialista que no haga cosas raras", ha añadido.

"LO QUE NOS SEPARA"

El dirigente del PP vasco ha reconocido, no obstante, que también hay cuestiones que "separan" a populares y socialistas, entre ellas su "obsesión por pactar, normalizar, blanquear" a EH Bildu, el "partido que dirigen los jefes de ETA".

"Creemos que es una estrategia errónea, tanto en Euskadi como en el resto de España. La verdadera geometría variable es la que se debe hacer entre los que somos demócratas, y no con quienes no lo son", ha argumentado, para añadir que "hacer política con los enemigos de España es una verdadera inmoralidad por parte de Pedro Sánchez".

Respecto al emplazamiento que le ha trasladado el secretario general del PSE, Eneko Andueza, para alcanzar acuerdos de país en el Parlamento vasco, Iturgaiz ha indicado que el PP "siempre está abierto al diálogo y a posiciones constructivas de país".

No obstante, ha advertido que serán "exigentes" en "lo que no funciona", así como para no "ideologizar o adoctrinar en determinados planteamientos de país". "Todas aquellas leyes que presente el Gobierno donde quieran y puedan contar con el PP nosotros vamos a estar ahí", ha afirmado.

En este contexto, ha lamentado que el Ejecutivo vasco haya "querido acordar desde el principio" la Ley de Educación con EH Bildu, "un partido legal, pero no democrático". "Siempre estamos dispuestos a dialogar y hablar, pero si quieren contar con nuestras posiciones y no cierren las puertas a nuestros planteamientos", ha finalizado.