Iturgaiz participará en la concentración de Colón y dice que "lo más importante es protestar contra los indultos"

Defiende la presunción de inocencia de Cospedal y denuncia "el juicio sumarísimo que se le quiere hacer"

BILBAO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha confirmado que participará el próximo domingo en la concentración de la Plaza de Colón de Madrid contra los indultos a los condenados por el 'procés', acompañado por los presidentes del partido en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y ha destacado que "lo más importante" de este acto es "protestar contra los indultos".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Iturgaiz ha señalado, ante la ausencia de los presidentes autonómicos de Galicia, Andalucía y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, que "algunos podrán ir y otros no", pero que, "indudablemente", en el PP "estamos muy cómodos con el lema y el tema" de la concentración convocada por la plataforma Unión 78.

"Acudiré a Madrid el domingo y conmigo vendrán los presidentes de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Iñaki Oyarzabal, Raquel González y Muriel Larrea. ¿Qué va a ser lo más importante en esa concentración?, ¿la foto o el objetivo?. Indudablemente, para nosotros lo más importante es el objetivo, protestar contra los indultos", ha insistido.

En su opinión, el acto de protesta del próximo domingo en Madrid es "muy importante", porque "lo que está sucediendo no es solo un problema de Cataluña, sino de toda España, y por ello, también nosotros, los españoles, debemos decir algo".

El presidente del PP vasco ha asegurado que el objetivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la posible concesión de los indultos es "dar las gracias y pagar a Junqueras y al resto de golpistas por proteger al Gobierno".

"Junqueras y el resto están afianzando desde el primer momento a Sánchez en la Moncloa, y por eso ahora le toca a Sánchez mover ficha, y esa ficha es conceder los indultos", ha asegurado.

Asimismo, ha destacado que "todos sabemos que no es verdad" que el presidente del Gobierno hable de "valores constitucionales de concordia y entendimiento" en torno a la decisión sobre los indultos, ya que, según ha dicho, "Sánchez solo quiere una cosa, que es ganar tiempo, y para eso necesita los votos de ERC y de Junts, y por eso da lo que quieran a Junqueras y al resto".

"Nosotros defendemos que en nuestra Constitución no hay espacio para la independencia o para hacer un referéndum en Cataluña o en Euskadi. Se puede hablar sobre la independencia o la autodeterminación, ellos lo hacen y no hay problema, pero tenemos una Constitución, y en nuestras leyes no hay espacio y sitio para lograr la independencia", ha asegurado.

COSPEDAL

Por otro lado, Carlos Iturgaiz ha defendido la presunción de inocencia de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, tras ser citada por la Audiencia Nacional como investigada en el marco de la 'Operación Kitchen' junto a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y ha denunciado "el juicio sumarísimo que se le quiere hacer".

"Debe tener presunción de inocencia, como todo el mundo, y quieren hacerle un juicio sumarísimo. Mucha gente del PP ha sido imputada, se ha investigado, y luego han sido absueltos, pero esas noticias no aparecen en los medios. La mayoría de esas personas han sido absueltas", ha destacado.

Además, ha asegurado que el presidente del PP, Pablo Casado, está "muy tranquilo" ante la imputación de Cospedal, y ha recordado que "puso el marcador a cero cuando llegó con su directiva" al frente del partido.