Itxaso da por superadas sus diferencias con Pradales y destaca el "respaldo" del lehendakari a las políticas de vivienda

1061990.1.260.149.20260220135045 Archivo - El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso (PSE-EE), ha asegurado que tanto él como el lehendakari, Imanol Pradales (PNV) superaron "casi de inmediato" sus "diferencias de criterio" sobre el proyecto para la construcción de alojamientos dotaciones en Riberas de Loiola (Donostia-San Sebastián) y que cuenta con "el respaldo y la complicidad" del máximo responsable del Ejecutivo autonómico para impulsar las políticas de vivienda.

Itxaso ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu sobre las "diferencias" que han surgido en las últimas semanas entre él y Pradales en relación a determinados proyectos de vivienda.

El parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga se ha referido, en concreto, al reproche que Itxaso dirigió el pasado día 5 a Pradales, al que el consejero acusó de actuar de manera "frívola" al anunciar un acuerdo para construir 400 alojamientos dotacionales en Donostia-San Sebastián.

El representante de EH Bildu ha destacado que desde el inicio de la legislatura, el PNV y el PSE-EE han protagonizado "un sinfín de choques en política de vivienda", algo que se produce mientras el precio de la vivienda "ha llegado a su máximo un año más" y cuando 2025 "ha sido el año en que menos viviendas protegidas se ha construido".

Astigarraga ha mostrado su "preocupación" por esta situación, y ha cuestionado que en una situación de "emergencia habitacional" pueda producirse "la necesaria colaboración" en políticas de vivienda "si hay un clima de confrontación" entre el consejero y el lehendakari.

El consejero ha afirmado que "cuando se trabaja y se hace de manera intensa y con compromiso, pueden surgir diferencias de criterio", algo que --según ha reconocido-- fue lo que se produjo en torno a este caso.

Sin embargo, ha indicado que "la diferencia no es el hecho relevante". "Lo importante, que es lo que a la ciudadanía le importa, es que una semana después, la colaboración en el seno del Gobierno vuelve a acreditarse con hechos", ha manifestado.

"JUEGOS DE SALÓN"

Itxaso ha añadido que "si hubo diferencia de criterio, se dio por superada de manera casi inmediata", y ha explicado que el reto de la vivienda "es tal, que no nos permite entretenernos con juegos de salón".

En esta línea, ha afirmado que mantiene "una colaboración fructífera" con el lehendakari y con el resto de los miembros del Gobierno. "Tanto yo, como el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, sentimos el respaldo y la complicidad del lehendakari en todos y cada uno de los ambiciosos proyectos que hemos impulsado de común acuerdo", ha subrayado.