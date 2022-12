Itxaso lamenta el "escapismo" del PNV en los descuentos en transporte, para los que hay "recursos y competencia"

Critica que PP "se pone en contra cuando no se pone de perfil" ante "todo lo que represente un avance en los derechos de las mujeres"

BILBAO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha lamentado el "ejercicio de escapismo" que, a su entender, está realizando el PNV en relación a la bonificación de los transportes públicos, ya que en Euskadi hay "recursos, competencia y capacidad" para mantenerlos "con independencia de que el Estado vuelva a pagar una ronda" que "no le corresponde". "Si somos competentes, lo somos para bien y para mal", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Itxaso ha destacado que el Gobierno central va a mantener las bonificaciones en los transportes en que es competente el Estado, de manera que se podrán beneficiar de la gratuidad en los trenes de Cercanías de Renfe las más de 100.000 personas que han sacado sus abonos en Euskadi.

Por lo que respecta al resto, ha recordado a quienes son "tan celosos con el cumplimiento y el respeto a las competencias de cada cual" que las instituciones vascas "son competentes" en las diferentes modalidades y "son a ellas a quien corresponde llevar a cabo las políticas tarifarias".

A su entender, la reclamación de que mantenga su aportación en las bonificaciones el Estado es como "si en una cuadrilla decido que este viernes pago la ronda", pero eso "no quiere decir que este obligado a pagar la ronda todos los viernes". "Si somos competentes, lo somos para bien y para mal", ha insistido Itxaso, para quien "hay recursos, hay competencia y hay capacidad para mantener el 50% con independencia de si el Estado vuelve a pagar o no una ronda cuando no le corresponde", ha manifestado.

El delegado de Gobierno ha señalado que "aquí hay una mayoría paralamentaria" y el PSE-EE, que dirige el área de Transporte en Gobierno Vasco y las diputaciones, aboga por mantener los descuentos "con independencia de si el Gobierno central mantiene los apoyos".

"Eso es coherente", ha asegurado Denis Itxaso, que ve "sorprendentes" las declaraciones que ha venido realizando el PNV. A su juicio, supone un "cierto ejercicio de escapismo decir que se llevarán a cabo determinadas políticas sociales", como es la bonificación del transporte público, "en tanto en cuanto nos apoye el Estado".

Según ha planteado, "¿Somos competentes o no los somos? ¿Estamos dispuestos a ejercer nuestro derecho a decidir en el campo de nuestras competencias, sí o no? Ese es el debate y, a estas alturas, una comunidad autónoma rica, con recursos, con incrementos de la recaudación, que incluso se plantea deflactaciones en el IRPF, merece tener este debate en profundidad, con independencia de que el Estado nos eche un cable o no".

"RESQUICIO DE DUDA"

Por otro lado, ha lamentado el escenario "muy poco edificante" que se vive en el Congreso, pese a que "el Parlamento está llamado a ser el templo del debate, que es por donde tiene que transitar la democracia". En su opinión, no debe de ser "nada fácil" la moderación de las intervenciones de los diputados, teniendo en cuenta que se debe dirimir "en caliente" sobre la "fina línea" entre la libertad de la expresión y la "violencia política verbal".

En todo caso, ha reivindicado que los diputados deberían tener "unas mínimas normas de decoro y respeto institucional", que se ha "perdido".

Preguntado por la polémica por las manifestaciones de la ministra Irene Montero en las que acusaba al PP de promover "la cultura de la violación, ha señalado que el Partido Popular, "cada vez que se debate una ley que pueda dar protección a las mujeres, vota en contra" y, además, "monta auténticos bochinches en la calle, saca a las fuerzas vivas a manifestarse". "Todo lo que represente un avance en los derechos de las mujeres, el PP se pone en contra cuando no se pone de perfil", ha censurado.

Itxaso considera que "algunas campañas públicas que han llevado a cabo instituciones gobernadas por el PP dejan ese resquicio de duda sobre un cierto nivel de responsabilidad de la mujer, cuando resulta que es la víctima de la agresión". "Ya está bien de situar en las mujeres y su comportamiento, su vestimenta, su cultura, sus prácticas, la responsabilidad de que puedan llegar a ser o no agredidas", ha insistido.

El delegado del Gobierno ha advertido de que es "importante" que los hombres den "un paso al frente" porque "algo pasa con esa subcultura machista que impulsa a demasiados hombres a ejercer la violencia contra la mujer". "Y es donde hay que poner el acento y donde, por cierto, no se le ve con ideas muy claras a la derecha", ha manifestado.

De este modo, ha denunciado que en Castilla y León se han "vaciado" las leyes contra la violencia de género y en el Congreso se ha visto "la indignidad y el machismo insoportable del partido de Abascal, que es el socio de Feijóo con el que piensa gobernar Espalña". "Hay una subcultura a la que a veces se le está dando cobertura y es momento de poner pie en pared", ha insistido.

Finalmente, ha señalado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostiene que no se produjeron muertes en territorio español en la valla de Melilla "porque lo considera así" y ha advertido de que se está produciendo "cierta confusión".

Itxaso, que ha precisado que "el hecho de que un determinado suelo esté escriturado o sea propiedad de una institución no quiere decir que sea territorio nacional", ha destacado la "transparencia total" en este caso por parte del Ministerio.

Asimismo, ha apelado a "levantar la lupa" para analizar "el hecho en su conjunto: hay una agresión a la valla, un intento de incursión de carácter ilegal y una tragedia humanitaria, con muchas muertes, de la que el último responsable parece difícil que pueda ser el Estado español". De este modo, ha pedido "un debate sosegado" y una responsabilidad política compartida" por parte de los grupos políticos.