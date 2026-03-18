Itziar Agirre gana el IX Concurso de Poesía Donostia Kultura de San Sebastián con 'Orain zuk honekin egin nahi duzuna'

Itziar Agirre Sagaseta gana el IX Concurso de Poesía Donostia Kultura - GORKA RUBIO/DONOSTIA KULTURA

SAN SEBASTIÁN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Itziar Agirre Sagaseta (Donamaria, 2001) ha ganado el IX Concurso de Poesía Donostia Kultura por su obra 'Orain zuk honekin egin nahi duzuna'. El galardón se le ha entregado este miércoles dentro de la programación de Poesialdia en la sala Duque de Mandas de la Biblioteca Central.

Agirre estudió el Grado en Biotecnología en la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona, y posteriormente el Máster en Biomedicina en la Universidad de Barcelona.

Actualmente, cursa el Máster de Profesorado en la Universidad Internacional de La Rioja y trabaja como profesora de euskara en el euskaltegi Arturo Campion de IKA Euskaltegiak en Pamplona. En 2022 recibió una mención especial en el XXXII concurso literario para autores noveles por la obra 'Sartu ez dena ezin atera', según han informado desde Donostia Kultura.

El jurado, formado por Itxaro Borda, Aritz Gorrotxategi y Eli Tolaretxipi, ha elegido la obra de Agirre por ser un "trabajo coherente y equilibrado", que, además, "muestra una tendencia al riesgo en algunas imágenes y costuras".

"El paisaje y la naturaleza cobran un gran peso a lo largo del texto hasta convertirse en protagonistas y voces propias", ha añadido el jurado que, considera que la autora, "partiendo de la reflexión y la mirada pausada, con una gran sensibilidad, revela la tensión entre lo íntimo y el entorno, profundizando magistralmente en temas como el tiempo y el cuerpo".

El jurado ha querido destacar también por su calidad el trabajo finalista titulado 'Letrak, etzanez'. El concurso de Poesía Donostia Kultura Organizado entre Donostia Kultura y la editorial Balea Zuria, tiene como objetivo "el fomento de la poesía en euskera entre autores que no han cumplido los 35 años de edad".

El premio en metálico de este concurso es de 1.000 euros; además, la autora premiada ha recibido una acuarela del pintor Imanol Larrinaga, la editorial Balea Zuria publicará su obra y, por último, se la invita a participar en el recital Poesía y Pensamiento que tendrá lugar el próximo mes de junio.